Male grupe i razmak: Učenici će i na sport i u glazbene škole

<p>Za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti još nisu propisane jasne mjere, osim onih epidemioloških, koje vrijede i za nastavu. No klubovi i škole pripremaju se s ciljem da ih se većina i dalje održi.</p><h2>Pogledajte video: Škola počinje 7. rujna</h2><p>Roditelji se pitaju ima li smisla djecu u školi strogo razdvajati, a poslije će se miješati na sportu ili u glazbenoj školi. No treneri i ravnatelji uvjeravaju kako će sve biti sigurno.</p><p>Robert Crevatini, predsjednik Gimnastičkog kluba Aura u Zagrebu, kaže da su spremni na sve scenarije.</p><h2>Manje grupe</h2><p>- Razradili smo posebne mjere te smo sve naše trenere i trenerice obučili da po njima rade. Već smo obavijestili sve roditelje i polaznike o istima. Grupe su manje i češće kako bi se mogao održati dovoljan razmak među polaznicima. U dvoranu će moći ulaziti samo djeca u robi za treniranje, tako da neće biti presvlačenja i zadržavanja u zajedničkim prostorijama. Trenerice će djecu dočekati na ulazu i jedno po jedno voditi u dvoranu - objašnjava, a spremni su treninge održavati i preko platforme Zoom.</p><p>Strategiju za izvanškolske aktivnosti razradila je i Osnovna škola Središće.</p><p>- Dobili smo naputke od Gradskog ureda za obrazovanje za korištenje školske dvorane. U dvoranu će moći ulaziti samo djeca i treneri, uz držanje socijalne distance i pridržavanje svih epidemioloških mjera - ispričala nam je ravnateljica Violeta Vragotuk. Što se tiče ostalih izvanškolskih aktivnosti, kao što su strani jezici, pjevački zbor i druge, iz Glazbene škole “Zlatko Baloković” rekli su nam da su i oni pripremljeni na sve scenarije.</p><p>- Imat ćemo grupe s manjim ili istim brojem polaznika, ali u učionicama ili dvoranama. Mi se nalazimo na tri lokacije u najmu, organizacija nastave ovisit će i o tim ustanovama - kažu.</p><p>To nam je rekla i Marija Luković, ravnateljica OŠ “Gustav Krklec” u Travnom, koja je davateljica najma za glazbenu školu.</p><h2>Radionice na otvorenom</h2><p>- Glazbena škola ima svoj hodnik i oni će nastavu držati sukladno mjerama propisanima za glazbene škole. Ostale izvanškolske aktivnosti imat ćemo u poslijepodnevnim terminima, i to samo za polaznike tih aktivnosti, uz sve propisane mjere - kaže ravnateljica te dodaje da su dobili odobrenje da svim održavateljima izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti mogu ustupiti prostor.</p><p>Centar kulture na Peščenici ima vlastiti prostor, no ove godine neće upisivati predškolske grupe zbog otežanog održavanja razmaka. S obzirom na to da žele manje grupe, prednost pri upisu će imati njihovi dosadašnji polaznici, bez upisa novih.</p><p>- Dok je lijepo vrijeme, planiramo i neke od radionica održati vani, kao i manje koncerte, uz pridržavanje mjera - kažu nam.</p>