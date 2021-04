Jako sam umorna. Ovakav tempo, svakodnevne višesatne terapije iscrpljuju i nju i mene. Dan mi počinje u pet ujutro i završava iza ponoći. I tako svaki dan. Ali... nema odustajanja. On nas gura dalje, moj pokojni suprug Pero, Gogin tata, njemu sam obećala da će naša curica prohodati – počinje nam priču Magda Knego, neumorna, hrabra mama iz Dubrovnika koja ima samo jednu želju, a to je da njezina uskoro sedmogodišnja kći Gordana stane na noge i krene samostalno put majčina zagrljaja.

Djevojčica je rođena u 30 tjednu trudnoće, težila je 1410 grama. Kada je imala samo 21 dan aspiracijom mlijeka nastupilo je gušenje.

Reanimirali su je tri puta

Tri puta liječnici su je reanimirali. Dijagnosticirana joj je aspiracijska pneumonija. Provela je tri i pol mjeseca na respiratoru, a nakon ukupno četiri mjeseca u bolnici puštena je kući. Njezino tijelo bio je hipotonično, kao puding. S rehabilitacijskim terapijama počela je još kao beba, ali nije bilo puno pomaka.

No, Magda i Pero nisu odustajali od raznih terapija, zajedno su prolazili sve. A onda je Magda ostala sama. Njezin suprug Pero prije tri godine preminuo je od puknuća aneurizme u mozgu. Imao je tek 40 godina. Nije doživio da čuje kako njegova curica priča. Goga je tada imala nepune četiri godine, i do tada je jedino znala reći "tata Pero". Nakon smrti supruga djevojčica je krenula na rehabilitaciju u polikliniku Glavić, bio je to rujan 2018. godine. Riječ je o neurorehabilitacijskom terapiji uz pomoć robotike, a terapija je za Gogu učinila čudo.

- Prvi ciklus vrijedan 30.000 eura dr. Joško Glavić nam je poklonio. A dalje guramo same, uz pomoć dobrih ljudi. Prva dva ciklusa u ovoj godini vrijedna više od 100 tisuća kuna smo platile, uz pomoć humanitarnih akcija i GoFundMe kampanje. Za iduća dva ciklusa treba nam još 135 tisuća kuna. I trebamo pomoć. Goga treba krenuti u školu u rujnu 2022. godine i naredni period nam je ključan – apelira mama Magda na sve ljude velikog srca.

Goga naime, ovakve rehabilitacije u poliklinici neće moći pohoditi kad krene u školu, jer traju po pet sati. Moći će tek održavati postignuti rezultat. A on je u proteklom periodu zaista impresivan i mama Magda se s pravom može nadati još većem napretku svoje djevojčice.

Priča, pjeva, broji, piše

- Goga je trebala krenuti u školu ove godine, ali sam tražila odgodu. Tek lani je lijepo progovorila, sve priča, pjeva, broji, piše, dobro drži olovku. Puno je napredovala, ojačala trup, podignula se u četveronožni položaj. Može podignuti predmete s poda i staviti na klupu, i obratno. Ranije je to bilo nemoguće, nije imala hvat ruke. Sada sama i jede, a korača uz pridržavanje jer nema stabilnost ravnoteže. Ima svoju hodalicu, ali ne može je još samostalno koristiti, moram je pratiti da ne padne. Sjedi sama, može se i zarolati, radi trbušnjake... Ma napredak je velik. Samo nam još malo nedostaje za taj njezin prvi samostalni korak – kaže nam ova neumorna majka.

Za sve koji mogu i žele pomoći mogu to učiniti uplatom na račun:

Uplate ZA GOGIN KORAK

Gordani i mami Magdi treba pomoć za iduća dva ciklusa terapija koji stoje 135.000 kuna.

Tekući račun OTP BANKA

- HR5324070003262082133, žiro-račun HR8724070003106675881. Za uplate iz inozemstva SWISS CODE OTPVHR2X