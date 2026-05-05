Malena Madeleine je nestala prije 19 godina. Englezi traže izručenje osumnjičenika

Londonska policija pokušava ishoditi izručenje Christiana Bruecknera u Veliku Britaniju kako bi mu se sudilo za otmicu i ubojstvo Madeleine McCann. Jedan od najviših dužnosnika Scotland Yarda predvodi napore da se njemačkog osumnjičenika optuži prije 20. obljetnice Madeleineina nestanka, koja se obilježava sljedeće godine, piše The Telegraph.

Policija želi da se 48-godišnjem Brueckneru sudi na londonskom sudu Old Bailey i vjeruje da može prikupiti dovoljno čvrste dokaze kako bi Državno tužiteljstvo (Crown Prosecution Service) odobrilo podizanje optužnice. Međutim, njemački ustav brani izručenje vlastitih državljana zemljama izvan Europske unije, što bi moglo navesti Berlin da odbije zahtjev.

Takva odluka vjerojatno bi izazvala diplomatski i pravni spor. Ako Njemačka ipak odbije izručiti osuđenog silovatelja i pedofila, londonska policija odlučna je osigurati da se on suoči s optužbama u Njemačkoj ili u Portugalu, gdje se zločin dogodio.

Brexit

Iako Velika Britanija i Njemačka imaju recipročni sporazum o izručenju, reguliran Sporazumom o trgovini i suradnji između EU i UK koji je na snazi od 2021., članak 16. njemačkog ustava ima prednost. U njemu stoji da se nijedan njemački državljanin ne smije izručiti stranoj zemlji izvan EU.

Prije Brexita, Brueckner je mogao biti izručen bez takvih komplikacija. Sir Mark Rowley, načelnik londonske policije, potvrdio je prošle godine da se istražuje mogućnost Bruecknerova izručenja.

"Jedan od razloga zašto smo uključeni jest taj što je ubojstvo u mnogim situacijama eksteritorijalno te se za ubojstvo britanskog državljanina pod određenim okolnostima može suditi u Ujedinjenom Kraljevstvu", rekao je tada, dodavši: "Puno je neizvjesnosti, pa trenutno procjenjujemo situaciju s Nijemcima i Portugalcima."

Nick Vamos, bivši voditelj odjela za izručenja pri Državnom tužiteljstvu, pojasnio je situaciju. "Njemačka jest dio pojednostavljenih aranžmana o predaji s Ujedinjenim Kraljevstvom koji su dogovoreni nakon Brexita. Međutim, Njemačka je jedna od 10 zemalja EU koje su se odlučile za 'nacionalnu zabranu' i odbijaju izručiti vlastite državljane.

To je ustavna prepreka prema njemačkom zakonu i stoga se ne može ukinuti ili zaobići, bez obzira na težinu kaznenog djela ili snagu dokaza", rekao je Vamos. Dodao je kako bi Brueckner ipak mogao biti izručen Britaniji ako napusti Njemačku, ili Portugalu ako tamošnje vlasti pokrenu postupak, za što bi im londonska policija mogla ustupiti dokaze.

Christian Brueckner živio je svega kilometar i pol od hotela u Praia da Luzu odakle je trogodišnja Madeleine nestala 3. svibnja 2007. Glavnim osumnjičenikom imenovan je 2020. dok je u Hannoveru služio sedmogodišnju zatvorsku kaznu zbog silovanja umirovljenice.

Iz zatvora je pušten u rujnu prošle godine. Podaci s mobitela otkrili su da je Bruecknerov telefon bio u Praia da Luzu sat vremena prije otmice. Policija također ima izjave njegovih suradnika koji tvrde da je djelomično priznao zločin, uključujući opasku prijatelju 2008. godine da "nije vrištala".

Pretragom nekretnina povezanih s njim 2016. pronađena je zbirka pedofilskog materijala i dnevnici s fantazijama o otmici djece. Sumnju je izazvala i činjenica da je dan nakon Madeleineina nestanka preregistrirao svoj automobil na prijatelja.

Hans Christian Wolters, koji je vodio njemačku istragu, više je puta tvrdio da postoje konkretni dokazi protiv Bruecknera. Godine 2021. izjavio je da je "sto posto siguran" da je on ubio Madeleine. "Uvjereni smo da imamo čovjeka koji ju je oteo i ubio. Sada je moguće da podignemo optužnicu. Imamo te dokaze.

Ali ne radi se samo o tome da ga optužimo - želimo ga optužiti s najboljim mogućim dokazima", rekao je Wolters. Nedavno je, međutim, bio suzdržaniji: "Istraga se nastavlja. Christian B. ostaje jedini osumnjičenik. Ne mogu reći kada će istrage završiti niti kakav će biti ishod."

Tijekom vikenda, Kate i Gerry McCann obilježili su 19. godišnjicu nestanka svoje kćeri, govoreći o svojoj potrebi da pronađu "nekakvu pravdu". "19 godina. Potraga se nastavlja... kako bismo pronašli našu Madeleine, dočekali neku pravdu, učinili svijet malo sigurnijim", napisali su u objavi, zahvalivši svima na podršci.

Unatoč jednoj od najvećih potraga ikad, Madeleine nikada nije pronađena. Gospodin i gospođa McCann nikad nisu odustali od nade da je njihova kći još živa.

Nasuprot tome, njemački tužitelj Wolters im se 2021. izravno obratio rekavši: "Uvjereni smo da imamo čovjeka koji je oteo i ubio vašu kćer. Nemamo tijelo ni DNK, ali imamo druge dokaze. Na temelju dokaza koje imamo, nijedan drugi zaključak nije moguć. Nema nade da je živa."

Operacija Grange

Rad londonske policije dio je Operacije Grange, pokrenute 2011. godine, čiji su troškovi dosad premašili 13 milijuna funti. Izvor iz Scotland Yarda rekao je da je tim odlučan istražiti sve mogućnosti. "Sljedeće godine je 20. obljetnica nestanka Madeleine McCann.

Ako dokazi budu dovoljno čvrsti da glavnog osumnjičenika izručimo i da mu se sudi ovdje, to ćemo i pokušati učiniti", rekao je izvor. Policija se nada da bi mogla imati dovoljno dokaza za podnošenje Državnom tužiteljstvu čak i bez prethodnog uhićenja i ispitivanja Bruecknera, koji je odbio razgovarati s detektivima.

Brueckner cijelo vrijeme poriče bilo kakvu umiješanost u nestanak Madeleine McCann. Glasnogovornik policije potvrdio je da je istraga aktivna. "Posvećeni tim nastavlja ispitivati događaje od 3. svibnja 2007. Ostajemo u bliskoj suradnji s kolegama u Njemačkoj i Portugalu", poručili su iz Scotland Yarda.