Malenica: 'Možemo materijalna prava dati sucima. Milanovićeva komunikacija nije primjerena'

Ministar pravosuđa Ivan Malenica za Dnevnik Nove TV komentirao je najave o novom štrajku sudaca.

- Smatram da suci savjesno obavljaju svoj posao. Prošle godine smo povećali plaće sudaca u prvom stupnju za 583 eura, ponudili smo sad novo povećanje od 115 eura neto - rekao je i izrazio žaljenje što su suci odbili takvo povećanje.

- Moram istaknuti da smo u zadnjih 5 godina dvaput povećali plaće sudaca. Prošle smo godine povećali prvi stupanj za 34 posto - rekao je Malenica.

Dodao je kako nastavljaju razgovore.

- Nakon što završimo s tom reformom, nastavljamo razgovarati sa sucima. Razgovarali smo s Udrugom hrvatskih sudaca, apeliramo na predsjednika Vrhovnog suda, ali isto tako i predsjednika sudova da osiguraju neometan rad sudova i ako do štrajka dođe. Pričekao bih sutrašnji sastanak upravnog odbora Udruge hrvatskih sudaca. Materijalna prava smo ponudili, to je na mjesečnoj razini otprilike 115 eura neto, to su dodaci koje nisu imali - kazao je.

Dodao je da je prosječna plaća suca Općinskog suda oko 2200 eura neto.

- U ovom trenutku mi smo ponudili ono što su suci prošle godine tražili - materijalna prava. Možemo materijalna prava dati sucima i drugim pravosudnim dužnosnicima - rekao je Malenica.

O Milanovićevoj izjavi i Habijanu: Ne bi me iznenadilo da postoji politička namjera

Upitan je i koji je njegov favorit za glavnog državnog odvjetnika.

- Pričekao bih sutrašnju sjednicu Odbora za pravosuđa, nakon toga ide mišljenje i onda će Vlada donijeti odluku o tome. Ne bih u ovom trenutku komentirao niti jednog kandidata prije samog sastanka povjerenstva Vlade koje će saslušati sve kandidate - govori.

Komentirao je i situaciju između predsjednika Republike Zorana Milanovića i pravobraniteljice za zaštitu spolova Višnje Ljubičić, koja je rekla da se nečija seksualna orijentacija ne može koristiti kao oružje.

- Nije primjeren način komunikacije predsjednika Republike. Smatram da nije primjereno. Postoji li neki povod za to ne znam. Gospodin Pavliček ima svoj stav pa ne bih to komentirao. Kada je riječ o predsjedniku Republike, ne bi me iznenadilo da postoji politička namjera - rekao je Malenica.

O neovlaštenom odavanju informacija: Govorimo o fazi postupka koja je tajna, ako je riječ o izvidima

Oporbene zastupnice tvrde da je način mijenjanja Kaznenog zakona "kukavičje jaje". Ministar je upitan može li se odvojeno u Saboru glasati o femicidu i o novom kaznenom djelu odavanja detalja iz istrage.

- Ne znam na što ciljaju. To je dio Kaznenog zakona. One mogu izraziti svoj stav o prijedlogu zakona. Mi smo znatno unaprijedili područje zaštite od nasilja u obitelji, uveli smo novo kazneno djelo, kazneno djelo femicida, dodatno zaštitili žrtvu. To je dio jednog novog Kaznenog zakona o kojemu će se raspravljati - rekao je Malenica.

Odavanje službenih informacija iz kaznenih istraga uskoro će u Hrvatskoj postati kazneno djelo. Postavlja se pitanje i hoće li novinari završavati na razgovoru, primjerice, kod Ivana Turudića.

- Govorimo o fazi postupka koja je tajna, ako je riječ o izvidima. Postoji način komunikacije gdje bi Državno odvjetništvo trebalo pojasniti o čemu se radi. Zbog toga smo i mijenjali odredbe ovog Kaznenog zakona. Radi se o neovlaštenom odavanju informacija - zaključuje.