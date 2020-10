No, od plo\u010da na \u0107irilici jo\u0161 ni\u0161ta. Ministar ponavlja kako su Ustavni sud i Grad Vukovar spustili to u nadle\u017enost Gradskog vije\u0107a.\u00a0

- Vije\u0107nicima je ostavljeno da oni procjene koji je to trenutak kada bi se mogla pro\u0161iriti prava pripadnika nacionalnih manjina. Gra\u0111ana Grada Vukovara, odnosno njihovi predstavnici u Vije\u0107u, poznaju najbolje situaciju, a to je zapravo i nekakav zaklju\u010dak Ustavnog suda iz 2014. i 2019. godine, da se prilikom razmatranja pro\u0161irenja tih prava svakako treba uzeti u obzir i stradanje Vukovara uslijed velikosrpske agresije. Ustavni sud je potvrdio ustavnost statutarne odluke prema kojoj Gradsko vije\u0107e odlu\u010duje o tome - dodao je.

Malenica je komentirao i odluku direktora me\u0111imurske tvrtke Tehnix, \u0110ure Horvata, koji \u0107e ka\u017enjavati radnike koji vlastitom nepa\u017enjom zavr\u0161e u samoizolaciji smanjenjem pla\u0107e od 10 posto.

- Moram re\u0107i da je to jedna poprili\u010dno neobi\u010dna izjava i na\u010din kako se odnosi prema svojim zaposlenicima. Ne znam \u0161to ga je nagnalo na to, ali mislim da nije korektno da postupa na takav na\u010din.\u00a0Mislim da je to dvojbeno \u0161to se ti\u010de utu\u017eivosti i da postoje izgledi da radnici kojima je odre\u0111eno smanjenje pla\u0107e da to utu\u017ee - rekao je.\u00a0

\u0160to se ti\u010de zaposlenika dr\u017eavnih tvrtki, uprave, ministarstava, Malenica je istaknuo kako oni nastavljaju raditi normalno uz po\u0161tivanje epidemiolo\u0161kih uvjeta. Za sada se ne planira, rekao je, uvo\u0111enje rada u timova i od ku\u0107e.

- Nije jo\u0161 izra\u0111ena uputa za za rad tijela dr\u017eavne uprave, idemo prema tome da se osigura normalan rad uz po\u0161tivanje epidemiolo\u0161kih uputa, tako da sva dr\u017eavna tijela i tvrtke nastave s radom i da gra\u0111ani mogu dobiti uslugu u punom opsegu - rekao je.\u00a0

Zadovoljan je kako je njegovo ministarstvo pro\u0161lo u rebalansu prora\u010duna, koje \u0107e sutra biti na Vladi.

- Na\u0161li smo u\u0161tede u smislu kapitalnih ulaganja koja nisu nu\u017ena. Otprilike smo 20-ak milijuna kuna smanjili prora\u010dun Ministarstva - rekao je.