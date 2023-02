Malenica o curenju informacija: Cilj je zaštititi prava okrivljenih. O Zambiji: Ministar se ne javlja

Ministar pravosuđa Ivan Malenica u Vladi je govorio o novim izmjenama Zakona o kaznenom postupku i rekao kako su se usuglasili da je potrebno revidirati zakonodavni okvir i vidjeti je li potrebno napraviti izmjene, govoreći o curenju informacija.

POGLEDAJTE VIDEO

- O izmjenama bih istaknuo, tu se uvijek prebacuje odgovornost odakle cure određene informacije. Svi sudionici su se usuglasili da treba ojačati zakonodavni okvir, nije nam cilj mijenjati zakon o kaznenom postupku da istraga postaje tajnom i izmjene neće ići u tom smjeru da se istraga proglasi tajnom.

- U javnosti se konstatira da se vraćamo u neka davna vremena, da se žele spriječiti novinari da objavljuju određene informacije. Otklanjamo svaku tezu da će se novinari kroz propisivanje kaznenog djela procesuirati. Nitko ne smatra da bi to trebalo raditi, mediji imaju pravo govoriti i objavljivati određene informacije o kaznenome postupku i činjenicama iz kaznenog postupka. Imamo izvide koji su tajni, istragu koja je nejavna. Naravno da javnost treba imati informacije što se događa u postupku, ali smatramo da objavljivanje sadržaja dokaznih radnji, narušava se dobrobit probitaka kaznenog postupka- rekao je.

Kaže da ovo postoji i u drugim zakonodavstvima, a da je negdje i istraga tajna.

- Oporba koristi svaku priliku da prikupi određene poene. S jedne strane imamo pravo javnosti da zna određene stvari o postupku, a imamo i određen stav da treba zaštititi pravo na privatnost i presumpciju nevinosti. Kroz radnu skupinu ćemo raspraviti o prijedlogu i ne bih govorio o rokovima- kaže Malenica.

Na pitanje kako bi funkcionirao zakon kaže:

- Stvar postupanja policije i tužiteljstva, ovisno o tome kako se propiše kazneno djelo, ovisno o tome tko je imao doticaja s podacima koje su u javnosti - rekao je.

Na pitanje kakvu kaznu misle predložiti dodaje da imaju već sada kaznu za odavanje službene tajne i za odavanje podataka izvida, predviđeno je to kazneno djelo.

- S novim propisivanjem kaznenog djela, vezali bi se na to. To je kazna zatvora do tri godine - rekao je. Pojasnio je i da bi se kazna odnosila na nejavni dio postupka.

O slučaju Zambija

- Ministar vanjskih poslova pojasnio je određene informacije. Stavlja se na optužbu isto kazneno djelo, a imamo dodatno jednu osobu koja je optužena, službenicu imigracijskog ureda. Nemamo detaljne informacije. Čekamo da u narednom razdoblju, određenom diplomatskom aktivnošću dođemo do informacija o postupku. Imaju odvjetnika po službenoj dužnosti i odvjetnika kojeg su angažirali. Moja komunikacija s ministrom pravosuđa prestala je kad su se trebali vratiti i kad su ponovno uhićeni, pokušali smo uspostaviti komunikaciju, ali nemamo reakcije - rekao je.

Na pitanje oko toga što će se događati s djecom i optužnice dodaje.

- Stavlja im se isto kazneno djelo na teret. Nemamo nove informacije o dokazima koje bi tužiteljstvo predlagalo. Imamo dosta šture informacije o optužbama koje im se stavljaju na teret. Nemamo više informacija. Što se tiče djece, ministar Piletić i Grlić Radman su rekli da diplomatskim putem pokušavamo doći do informacija. Nalaze se u sirotištu, hrvatski su državljani i nastavljamo diplomatsku bitku za djecu i hrvatske državljane - rekao je.

Najčitaniji članci