Malenica: 'Protiv vozača šefice USKOK-a pokrenut će postupak'

Ministar Ivan Malenica rekao je da je vozač šefice USKOK-a Vanje Marušić bio zaposlenik Ministarstva pravosuđa te će protiv njega, zbog teške povrede službene dužnosti jer je kao službena osoba kriv za prometnu nesreću, biti pokrenut stegovni postupak, a ističe da ostavka Marušić nema politički kontekst.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica je to izjavio večeras za RTL-Danas napomenuvši kako on kao ministar više od godinu dana nije imao informaciju o toj nesreći. Na pitanje je li tu još itko zakazao osim Marušić, s obzirom na to da nije bio upoznat s prometnom nesrećom koju je počinio zaposlenik njegova ministarstva, Malenica je odgovorio kako je "konstatacija glavne državne odvjetnice da ona smatra da je Marušić propustila izvijestiti njega kao nadležnog ministra o ovom događaju".

Ministar je potvrdio i kako vozilo kojim je upravljao zaposlenik ministarstva nije Uskokovo te da je nastalu štetu u prometnoj nezgodi od sto tisuća kuna platio USKOK.

Na upit je li, s obzirom na to da Vanja Marušić odlazi, laknulo Vladi, Malenica je kazao kako ne vidi razloga zašto bi to laknulo Vladi, niti je ovo povezao s političkim kontekstom. "U ovom trenutku odbacujem bilo kakve političke konotacije vezane za ovaj događaj", rekao je ministar i dodao kako je na DORH-u da da provedu sve potrebne postupke.

Ravnateljica Uskoka Vanja Marušić uputila je u utorak zahtjev za prestankom rada iz osobnih razloga.

Najčitaniji članci