ČESTITKE SRETNIM RODITELJIMA

Malenom Roku se jako žurilo... Suprug porodio ženu u autu u Slanom, na putu do bolnice!

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL, ilustracija

Otac Marijan sam je porodio sina Roka na prednjem sjedalu auta, uz telefonske upute liječnika. Mališan i mama Ivana su odlično

Umjesto rađaonice - prednje sjedalo automobila, a umjesto liječnika - otac koji je ostao sabran i u ključnom trenutku preuzeo stvar u svoje ruke. Tako je u srijedu kraj ceste u Slanom na svijet stigao dječak Roko, piše Dubrovački dnevnik.

Ivana Lakić iz Dubrovnika trebala je roditi 9. kolovoza, ali ništa nije slutilo da će se sve dogoditi ranije. Dan je provela opušteno, s obitelji u Neumu, a tek popodne počeli su lagani bolovi. Krenuli su prema Dubrovniku, no prije Slanog puknuo joj je vodenjak. Bilo je jasno da porod ide brzo i da neće stići do bolnice. Suprug je skrenuo prema lokalnoj ambulanti, ali ni tamo nisu uspjeli doći.

Zaustavio je automobil pokraj ceste, nazvao Hitnu i u nekoliko minuta sam porodio sina na prednjem sjedalu. Ostao je pribran i napravio sve kako treba.

- Uz telefonske upute koje je primao, hrabro je pristupio porodu. Iako je medicinski tim stigao za manje od 10 minuta, maleni Roko je već stigao na svijet - rekla je tetka Katarina čiji je hrabri brat, Marijan Lakić porodio suprugu.

Kad su Ivana i beba stigli u dubrovačku bolnicu, liječnici su obavili sve pretrage. Mama je odlično, a i mali Roko je zdrav, težak 4100 grama i dug 53 centimetra.

