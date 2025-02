Mali genijalac Ante preskočio je drugi razred: 'Rubikovu kocku slažem za samo 13 sekundi!'

Ante Sučić (11) iz Đakova odmalena pokazuje nevjerojatne intelektualne sposobnosti i svestranost. Ovaj mladi genijalac, koji, uz školu, svira gitaru, igra šah i uči danski jezik, strastveno se posvetio slaganju Rubikove kocke, vještini koju je počeo savladavati s osam godina.

- Prvi put sam vidio Rubikovu kocku kod prijatelja i odmah mi je izgledala vrlo zanimljivo. Već tad bio sam 'lud' za matematikom, pa sam mislio da je i ovo povezano s njom - ispričao nam je Ante te dodao da je sve naučio samostalno, uz pomoć interneta.

Njegova upornost i briljantna memorija omogućile su mu da kocku složi za samo 13 sekundi.

Bilo mu je dosadno

- Treba imati dobru memorizaciju algoritama i razvijenu mišićnu memoriju - objašnjava nam Ante dok pokazuje 50-ak Rubikovih kocki koje posjeduje te dodaje kako su njegovi prijatelji iznenađeni brzinom kojom uspije složiti kocku.

Osim fascinacije Rubikovom kockom, Ante uživa u učenju jezika. Najviše ga zanima engleski, a putem interneta uči i danski. Njegove iznimne sposobnosti prepoznala je i škola, pa je umjesto drugog razreda osnovne škole izravno prešao u treći.

- Položio sam drugi razred u četiri dana. To mi nije bilo stresno, ali mi je bilo žao napustiti prijatelje - prisjeća se Ante.

Njegova majka Lidija Vomš (42) prepoznala je njegov talent još kad je imao dvije i pol godine.

- Ante se rodio 2014. godine, a već 2016. godine počeo je pisati kredom po kući, pratio je titlove na televiziji, čitao i poznavao razna pisma. S četiri godine bio je u tablici množenja, a u vrtiću su ga smirivali tako što bi on čitao priče starijim skupinama. Govorili su da je zločest i kako nema mira jer njega u to vrijeme nije zanimalo ono što i ostalu djecu - prisjeća se majka Lidija.

Jedini u 30 godina

- Sa šest godina krenuo je u prvi razred i tu je bilo dosadno iznova sve učiti, tako dok su oni učili pisati slova on je učio tablicu množenja i pisanje rečenica. Bila sam šokirana kad je njegova učiteljica predložila akceleraciju, odnosno da preskoči jedan razred. On je moj jedinac i nemam ga s kim usporediti, a tad sam shvatila da on nije samo meni poseban, jer sam mu majka, nego i ostalim ljudima - govori nam Lidija.

- Tako je u lipnju dobio svjedodžbu da je završio prvi razred, a već u srpnju dobio je knjige za drugi razred, s kojima smo otišli na more kako bismo učili. U četiri dana sve je obavio, to je jedini slučaj u posljednjih 30 godina u Đakovu. Ljudi u školi svoj cijeli radni staž nisu to iskusili. Odmah su ga dobro prihvatili u trećem razredu, nije bilo nikakvih problema - ističe nam ponosna majka.

Ante je već sudjelovao mnogim natjecanjima, a jedno od prvih bilo je u Beogradu u slaganju Rubikove kocke, gdje je on bio jedini predstavnik iz Hrvatske te je zauzeo 45. mjesto.

- Bilo je odlično, svakako bih volio nastaviti s natjecanjima - kaže Ante.

Uz sve svoje obaveze, ovaj svestrani dječak uvijek nađe vremena za društvene igre i prijatelje, s kojima igra nogomet.

Njegova majka ističe kako u manjim sredinama poput Đakova često nedostaje sadržaja za djecu kao što je Ante.

- Nažalost, obrazovni sustav je više usmjeren na djecu s posebnim potrebama, a nadareni nisu dovoljno prepoznati. Pravilnik za nadarenu djecu datira iz 1994. godine, a novi je tek na savjetovanju - kaže Lidija te dodaje da su u njegovoj školi imali sluha, otkrili talent i nastavili raditi na njemu.

- Ante je živahno dijete i nema baš mira, ima milijun pitanja i sve ga zanima. On se ne bi izgubio niti ostao gladan nigdje, vrlo je snalažljiv i ništa mu nije problem pitati - dodaje majka.

Ima 50 kocki

Unatoč izazovima, Ante ne odustaje. Svaki slobodan trenutak koristi kako bi usavršio svoje vještine i oborio vlastite rekorde. S pedesetak Rubikovih kocki u svojoj kolekciji i velikim planovima, ovaj iznimni dječak nastavlja pomicati granice svojeg talenta.

- Ljevak sam, nekima je to čudno, ali meni to ne smeta. Želim nastaviti natjecanja i vidjeti dokle mogu stići - zaključuje mladi genijalac iz Đakova.

Obitelj mu je velika podrška u svim izazovima i uspjesima.

- Ante ima specifične interese, a njegov napredak neprestano nas iznenađuje. Mobitel koristi uglavnom za edukaciju - dodaje majka.

Iako je Đakovo mali grad s ograničenim mogućnostima za razvoj nadarenih učenika, Ante i njegova obitelj planiraju putovati na razna natjecanja.

Antina znatiželja, upornost i ljubav prema učenju inspiriraju mnoge. S obzirom na njegov talent i ambiciju, sigurno ćemo još puno čuti o ovom genijalnom dječaku.