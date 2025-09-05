27-godišnjak je 2. kolovoza, oko 18 sati u Cerniku, iz osobnog automobila koji se kretao u svatovskoj koloni vozila, kroz otvoreni prozor ispalio više hitaca u zrak iz plinskog pištolj
PUCAO U CERNIKU
Malo ga ponijelo: Na svatovima u Slavoniji pucao iz plinskog pištolja. Nije se dobro proveo
Brodsko-posavska policija završila je kriminalističko istraživanje nad 27-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana. Naime, 27-godišnjak je 2. kolovoza, oko 18 sati u Cerniku, iz osobnog automobila koji se kretao u svatovskoj koloni vozila, kroz otvoreni prozor ispalio više hitaca u zrak iz plinskog pištolja.
Policajci su mu oduzeli pištolj, te podnose optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana.
