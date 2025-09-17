Obavijesti

GRAĐANI U STRAHU

Maloljetni napadači u Retkovcu napali policajku i njenog dečka?

Piše Iva Tomas,
Foto: Istarska policija

Jedan od svjedoka ispričao je da su ih uspjeli rastjerati i tako spasili napadnutog mladića

Maloljetnička banda u Retkovcu koja cijelo ljeto sije strah napala je i policajku, koja u tom trenutku nije bila na dužnosti, piše Jutarnji list, navodeći da su oni znali o kome je riječ. Ženu su prvo fizički i potom verbalno napali na livadi, navodi više svjedoka. Ispričali su i da su cipelarili njenog dečka koji joj je pokušao pomoći, dok je ona pobjegla u lokal. 

STRAH NA ISTOKU ZAGREBA Zabrinuti mještani Retkovca: 'Svaku večer se čuje vrištanje, više se ne osjećamo sigurnima'
Zabrinuti mještani Retkovca: 'Svaku večer se čuje vrištanje, više se ne osjećamo sigurnima'

Jedan od svjedoka ispričao je da su ih uspjeli rastjerati i tako spasili napadnutog mladića. Lice mu je bilo krvavo, a pokupila ga je Hitna pomoć. Policija je utvrdila identitet triju maloljetnih napadača, dok se provodi kriminalističko istraživanje o ostalim sudionicima.

- Krajem kolovoza (23. 8. 2025.) došlo je do narušavanja javnog reda i mira na području Dubrave u Zagrebu, od strane više mlađih osoba na način da su vikali i galamili na javnom mjestu te fizički napali žensku osobu te muškarca s kojim je bila u društvu, a koji su lakše ozlijeđeni. Dosadašnjim kriminalističkim istraživanjem utvrđen je identitet tri osobe (jedne starosti 14 i dvije osobe mlađe od 14 godina) dok se i dalje nastavlja kriminalističko istraživanje s ciljem utvrđivanja ostalih sudionika događaja nakon čega će po dovršetku kriminalističkog istraživanja nadležnom Općinskom prekršajnom sudu u Zagrebu biti podnijet optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja iz članka 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira - kažu iz policije.

SVE POČELO U 8. MJESECU Maloljetnici teroriziraju ljude u Dubravi: 'Troje je mlađe od 14 godina, riječ je o više sukoba'
Maloljetnici teroriziraju ljude u Dubravi: 'Troje je mlađe od 14 godina, riječ je o više sukoba'

Upozoravaju da je medijsko izvještavanje o kaznenim djelima počinjenim na štetu djece nužno provoditi sukladno zakonskim odredbama o zaštiti privatnosti djece te poštujući postulate novinarskog kodeksa i preporuka Pravobraniteljice za djecu o zaštiti privatnosti djece u medijima, a kako ne bi doprinijeli daljnjoj viktimizaciji djeteta žrtve.

- Objavljivanje ili prenošenje bilo kakvih podataka, koji bi mogli dovesti do otkivanja djetetova identiteta te daljnje viktimizacije, nosi sa sobom i kaznenu odgovornost - pojašnjavaju. 

