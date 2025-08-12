Maloljetni Nijemci nasrnuli na dvojicu muškaraca u Istri: Jednog su i teško ozlijedili

Porečka policija provela je kriminalističko istraživanje nad dvojicom maloljetnika njemačkog državljanstva. Utvrdili su da je jedan od njih počinio kazneno djelo nanošenja teške tjelesne ozljede, a drugi prijetnje, piše istarska policija.

U subotu je jedan od njih, nakon kraće rasprave, uz uporabu oružja uputio prijetnje muškarcu (43). U njegovu zaštitu je stao drugi muškarac (67), koji je pokušao spriječiti nasilno ponašanje maloljetnika. Na njega je nasrnuo drugi maloljetnik i nanio mu teške ozljede.

Policija je maloljetnike uhitila, a u nedjelju u noćnim satima predali su ih u pritvor, uz kaznene prijave.