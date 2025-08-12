Obavijesti

News

Komentari 0
UHIĆENI SU

Maloljetni Nijemci nasrnuli na dvojicu muškaraca u Istri: Jednog su i teško ozlijedili

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Maloljetni Nijemci nasrnuli na dvojicu muškaraca u Istri: Jednog su i teško ozlijedili
Oznake hrvatske policije | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL (ilustracija)

Policija je maloljetnike uhitila, a u nedjelju u noćnim satima predali su ih u pritvor, uz kaznene prijave

Porečka policija provela je kriminalističko istraživanje nad dvojicom maloljetnika njemačkog državljanstva. Utvrdili su da je jedan od njih počinio kazneno djelo nanošenja teške tjelesne ozljede, a drugi prijetnje, piše istarska policija.

VIŠE JE OZLIJEĐENIH Dvije teške nesreće na Krku: Sudarili se biciklisti, stranci završili u kanalu s automobilom
Dvije teške nesreće na Krku: Sudarili se biciklisti, stranci završili u kanalu s automobilom

U subotu je jedan od njih, nakon kraće rasprave, uz uporabu oružja uputio prijetnje muškarcu (43). U njegovu zaštitu je stao drugi muškarac (67), koji je pokušao spriječiti nasilno ponašanje maloljetnika. Na njega je nasrnuo drugi maloljetnik i nanio mu teške ozljede.

JEDAN MRTAV Detalji strašnog sudara na A3: BMW je stajao u zaustavnoj traci. Onda je naišla cisterna...
Detalji strašnog sudara na A3: BMW je stajao u zaustavnoj traci. Onda je naišla cisterna...

Policija je maloljetnike uhitila, a u nedjelju u noćnim satima predali su ih u pritvor, uz kaznene prijave.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Novi detalji slučaja mrtve bebe: Socijalni radnici u lipnju bili s obitelji, nisu znali za trudnoću...
TUGA KRAJ PLOČA

Novi detalji slučaja mrtve bebe: Socijalni radnici u lipnju bili s obitelji, nisu znali za trudnoću...

Mještani u šoku nakon što je pronađeno mrtvo novorođenče. Policija i državno odvjetništvo još utvrđuju sve okolnosti. Kako doznajemo, obitelj je bila u tretmanu zavoda za socijalni rad...
STRAVA NA A3! Sudar cisterne i pet auta kod Rugvice, jedan mrtav. Zatvorili su autocestu
LANČANI SUDAR

STRAVA NA A3! Sudar cisterne i pet auta kod Rugvice, jedan mrtav. Zatvorili su autocestu

Promet prema Zagrebu je potpuno zatvoren, a vozila se preusmjeravaju kroz Rugvicu. Na čvoru Rugvica u smjeru Bregane kolona je 3 km,
Detalji strašnog sudara na A3: BMW je stajao u zaustavnoj traci. Onda je naišla cisterna...
JEDAN MRTAV

Detalji strašnog sudara na A3: BMW je stajao u zaustavnoj traci. Onda je naišla cisterna...

Dio autoceste A3 kod Rugvice bio je zatvoren satima. U nesreći u 3.20 ujutro poginula je jedna osoba, a četiri ih je ozlijeđeno

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025