IZGUBILE KONTROLU

Maloljetnice vozile quad kod Zaprešića, prevrnule su se: Jedna je teško ozlijeđena

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Maloljetnice vozile quad kod Zaprešića, prevrnule su se: Jedna je teško ozlijeđena
ilustracija | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija

Ozlijeđenoj djevojčici liječnička pomoć pružena u Klinici za dječje bolesti Zagreb gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđena, dok druga maloljetnica nije ozlijeđena

Jedna maloljetnica je teško ozlijeđena nakon što je izgubila kontrolu nad četverociklom, odnosno quadom u Hruševcu Kupljenskom. Zagrebačka policija priopćila je kako su se dvije maloljetnice u ponedjeljak oko 15 sati vozile na igralištu na Hruševečkoj cesti kad se vozilo prevrnulo.

NIJE IMAO KACIGU Maloljetnik vozio moped u Biogradu, tablice je prekrio s trakom. Prijeti mu velika kazna
Maloljetnik vozio moped u Biogradu, tablice je prekrio s trakom. Prijeti mu velika kazna

Ozlijeđenoj djevojčici liječnička pomoć pružena u Klinici za dječje bolesti Zagreb gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđena, dok druga maloljetnica nije ozlijeđena.

