Maloljetnice vozile quad kod Zaprešića, prevrnule su se: Jedna je teško ozlijeđena

Jedna maloljetnica je teško ozlijeđena nakon što je izgubila kontrolu nad četverociklom, odnosno quadom u Hruševcu Kupljenskom. Zagrebačka policija priopćila je kako su se dvije maloljetnice u ponedjeljak oko 15 sati vozile na igralištu na Hruševečkoj cesti kad se vozilo prevrnulo.

Ozlijeđenoj djevojčici liječnička pomoć pružena u Klinici za dječje bolesti Zagreb gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđena, dok druga maloljetnica nije ozlijeđena.