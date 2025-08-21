Maloljetnici mamili muškarce na aplikaciji za upoznavanje: Pretukli i pokrali troje ljudi

Osam maloljetnika osumnjičeno je za seriju napada i pljački na području Vrbovca. Kako javljaju iz PU zagrebačke, sumnjiči ih se za tri razbojništva te jedno kazneno djelo teške tjelesne ozljede, a svoje su žrtve mamili putem aplikacije za upoznavanje.

Maloljetnike se sumnjiči da su početkom srpnja kontaktirali trojicu muškaraca starih 23, 46 i 48 godina te s njima dogovorili susret. Nakon što su se našli na dogovorenoj lokaciji, maloljetnici su ih fizički napali te im ukrali mobitele, novac i dokumente. Jedan muškarac zadobio je lakše ozljede, a preostala dvojica teško su ozlijeđeni.

Iz PU zagrebačke također javljaju kako se osumnjičene tereti i za događaj od 27. lipnja, kada su na isti način dogovorili susret s jednim muškarcem (22) na parkiralištu jednog trgovačkog centra u Vrbovcu. Njega su također fizički napali te mu nanijeli teške tjelesne ozljede.

Po završetku kriminalističkog istraživanja policija je podnijela posebno izvješće Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu za mladež u Zagrebu.