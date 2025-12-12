Maloljetnici napali stranca (24) u Zagrebu: Prijetili su tupim predmetom, ukrali mu skuter

Zagrebačka policija provela je istragu nad trojicom maloljetnika zbog razbojništva i oštećenja tuđe stvari, odnosno zbog sumnje da su u četvrtak oko 19.40 sati na Peščenici tupim predmetom napali stranog državljanina (24), piše zagrebačka policija.

Po dovršetku istrage, maloljetnike su predali pritvorskom nadzorniku uz kaznenu prijavu.

Napadnuti 24-godišnjak je stranac s reguliranim privremenim boravkom, a ukrali su mu hranu i skuter.