NA PEŠČENICI
Maloljetnici napali stranca (24) u Zagrebu: Prijetili su tupim predmetom, ukrali mu skuter
Čitanje članka: < 1 min
Zagrebačka policija provela je istragu nad trojicom maloljetnika zbog razbojništva i oštećenja tuđe stvari, odnosno zbog sumnje da su u četvrtak oko 19.40 sati na Peščenici tupim predmetom napali stranog državljanina (24), piše zagrebačka policija.
Po dovršetku istrage, maloljetnike su predali pritvorskom nadzorniku uz kaznenu prijavu.
Napadnuti 24-godišnjak je stranac s reguliranim privremenim boravkom, a ukrali su mu hranu i skuter.
