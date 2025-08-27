Maloljetnici teško ozlijeđeni, vozili su 'nabrijane' romobile

U utorak oko 16.30 sati kod Babine Grede, na poljskom predjelu Klasno, dvojica maloljetnika vozila su se na električnom romobilu snage 2000W. Zbog svoje snage, taj romobil ne smije sudjelovati u prometu, a ubraja se u nekategorizirana vozila, piše vukovarsko-srijemska policija.

Tijekom vožnje naišli su na neravninu na poljskom putu i obojica su pala. Maloljetnik koji je vozio lakše je ozlijeđen, a drugi je zadobio teške ozljede.

Policija podsjeća na pravila kojih se vozači električnih romobila trebaju pridržavati te pozivaju roditelje da se upoznaju sa zakonima koji reguliraju prijevozna sredstva.

- Pozivamo roditelje da razmisle prije donošenja odluke o kupnji, koliko je njihovo dijete spremno, zna li što se smije, a što ne smije voziti u prometu, zna li koje su njegove obaveze kao vozača osobnog prijevoznog sredstva i koja ograničenja mora poštivati kada se ova vrsta vozila koristiti, navode iz policije.