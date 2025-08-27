Obavijesti

News

Komentari 0
NESREĆA KOD BABINE GREDE

Maloljetnici teško ozlijeđeni, vozili su 'nabrijane' romobile

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Maloljetnici teško ozlijeđeni, vozili su 'nabrijane' romobile
Zagreb: Mnogi vozači električnih romobila još uvijek ne nose kacige | Foto: Patrik Macek/PIXSELL/ilustracija

Pozivamo roditelje da razmisle prije kupnje, koliko je njihovo dijete spremno, zna li što smije, poznaje li obaveze kao vozača osobnog prijevoznog sredstva, piše policija

U utorak oko 16.30 sati kod Babine Grede, na poljskom predjelu Klasno, dvojica maloljetnika vozila su se na električnom romobilu snage 2000W. Zbog svoje snage, taj romobil ne smije sudjelovati u prometu, a ubraja se u nekategorizirana vozila, piše vukovarsko-srijemska policija.

UDARIO GA RETROVIZOROM Pijani vozač s tri promila u Županji udario dijete na biciklu
Pijani vozač s tri promila u Županji udario dijete na biciklu

Tijekom vožnje naišli su na neravninu na poljskom putu i obojica su pala. Maloljetnik koji je vozio lakše je ozlijeđen, a drugi je zadobio teške ozljede.

Policija podsjeća na pravila kojih se vozači električnih romobila trebaju pridržavati te pozivaju roditelje da se upoznaju sa zakonima koji reguliraju prijevozna sredstva.

ODMAH GA UHITILI FOTO Pao diler iz Makarske. Na poslu držao kilu i pol kokaina!
FOTO Pao diler iz Makarske. Na poslu držao kilu i pol kokaina!

- Pozivamo roditelje da razmisle prije donošenja odluke o kupnji, koliko je njihovo dijete spremno, zna li što se smije, a što ne smije voziti u prometu, zna li koje su njegove obaveze kao vozača osobnog prijevoznog sredstva i koja ograničenja mora poštivati kada se ova vrsta vozila koristiti, navode iz policije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Usred Maksimira treštale cajke kad je žena koja se tukla sa ZET-ovcem otvarala salon
EKSKLUZIVNA SNIMKA

VIDEO Usred Maksimira treštale cajke kad je žena koja se tukla sa ZET-ovcem otvarala salon

Spa centar kojeg vodi na Maksimirskoj s radom je započeo na proljeće. Zaprimili smo snimku s otvorenja
Thompsonu u bazen stanu 54 tone vode, vještaci upozorili: 'Opasno je'. Reagirao odvjetnik
VJEŠTAČILI SU ZGRADU

Thompsonu u bazen stanu 54 tone vode, vještaci upozorili: 'Opasno je'. Reagirao odvjetnik

Perkovićev odvjetnik Marko Višić za 24sata kaže da je riječ o privatnim vještačenjima, zbog kojih se ne zabrinjavaju.
Agonija žene (39) iz Međimurja: 'Imam 250 kila, iz kreveta ne mogu, a novca za lijek nemamo'
ŽIVOT U AGONIJI

Agonija žene (39) iz Međimurja: 'Imam 250 kila, iz kreveta ne mogu, a novca za lijek nemamo'

Svjetlana Kalanjoš (39) iz okolice Murskog Središća zbog metaboličkih i hormonalnih bolesti prikovana je za krevet. ‘Samo želim ustati i prošetati’

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025