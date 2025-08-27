Pozivamo roditelje da razmisle prije kupnje, koliko je njihovo dijete spremno, zna li što smije, poznaje li obaveze kao vozača osobnog prijevoznog sredstva, piše policija
Maloljetnici teško ozlijeđeni, vozili su 'nabrijane' romobile
U utorak oko 16.30 sati kod Babine Grede, na poljskom predjelu Klasno, dvojica maloljetnika vozila su se na električnom romobilu snage 2000W. Zbog svoje snage, taj romobil ne smije sudjelovati u prometu, a ubraja se u nekategorizirana vozila, piše vukovarsko-srijemska policija.
Tijekom vožnje naišli su na neravninu na poljskom putu i obojica su pala. Maloljetnik koji je vozio lakše je ozlijeđen, a drugi je zadobio teške ozljede.
Policija podsjeća na pravila kojih se vozači električnih romobila trebaju pridržavati te pozivaju roditelje da se upoznaju sa zakonima koji reguliraju prijevozna sredstva.
- Pozivamo roditelje da razmisle prije donošenja odluke o kupnji, koliko je njihovo dijete spremno, zna li što se smije, a što ne smije voziti u prometu, zna li koje su njegove obaveze kao vozača osobnog prijevoznog sredstva i koja ograničenja mora poštivati kada se ova vrsta vozila koristiti, navode iz policije.
