Maloljetnik (16) iz Splita lažno dojavljivao o bombama u školi? Spajao se na servere u Estoniji

Nakon dva tjedna kaosa i stotina lažnih dojava o postavljenim bombama koje su paralizirale rad brojnih škola, trgovačkih centara i ustanova, policija je provela prva uhićenja. U srijedu je u različitim dijelovima Hrvatske uhićeno najmanje troje mlađih ljudi, među kojima je i jedan maloljetnik. Opsežno kriminalističko istraživanje vodi Služba za terorizam Ravnateljstva policije. Vijest o uhićenjima potvrdio je i potpredsjednik Vlade te ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Ministar je naglasio kako policija na ovom slučaju radi iznimno intenzivno, ne samo na protueksplozijskim pregledima, već i na složenim dokaznim postupcima koji uključuju međunarodnu suradnju. Zbog osjetljivosti istrage, nije mogao otkriti više detalja.

​- Do sad je policija detektirala nekoliko osoba i u ovom trenutku mogu reći da je na području Hrvatske uhićeno nekoliko osoba. Međutim, zbog specifičnosti samog kriminalističkog istraživanja, u ovom trenutku vam više od toga ne bih mogao reći - poručio je Božinović.

Prema neslužbenim informacijama koje su se pojavile u medijima, u Zagrebu je uhićen maloljetnik pod sumnjom da je slao prijeteće poruke na adrese nekoliko gradskih škola. Istovremeno, na području Dalmacije privedena su dvojica mladića.

Jedan od njih je, kako navodi Dalmatinski portal, navodno šesnaestogodišnji splitski gimnazijalac koji se za slanje poruka spajao na servere u Estoniji. Očekuje se da bi maloljetnik uz odgovarajuću kaznenu prijavu u četvrtak trebao biti predan Državnom odvjetništvu.

Zagreb: Evakuacija kupaca u Arena centru zbog dojave o bombi | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Kazneni zakon za terorizam predviđa ogromne sankcije. Za prijetnju počinjenjem nekih od oblika terorizma koji su specificirani u stavku 1. zakonodavac je predvidio kaznu od jedne do osam godina zatvora. U Stavku 1. stoji da će se "onaj koji ima za cilj ozbiljno zastrašiti stanovništvo ili prisiliti državu na nešto i onaj koji počini napade koji mogu izazvati smrt ili uništenje javnih objekata", kazniti kaznom zatvora od tri pa do 15 godina zatvora.

Policija trenutno provodi pretrage oduzetih računala i druge opreme.

Val lažnih dojava, koji je samo prošlog tjedna u pet dana zaredom donio više od 500 prijetnji, stvorio je veliku uznemirenost u javnosti i iscrpio policijske resurse. Na adrese škola, vrtića, trgovačkih centara, pa čak i splitske zračne luke, stizale su poruke koje su zahtijevale hitne evakuacije i detaljne protueksplozijske preglede. U svim se slučajevima pokazalo da su dojave bile lažne.

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić ocijenio je kako se radi o obliku hibridnog djelovanja s ciljem narušavanja normalnog funkcioniranja društva.

​- Upućuju se prijetnje, pokušava se prekinuti normalno funkcioniranje jedne države, jedne zajednice. Policija i naše službe sigurno će naći rješenje i vrlo brzo će se to staviti pod kontrolu, ali, nažalost, izloženi smo hibridnom ratu - izjavio je Anušić, dodavši kako se slični napadi događaju i u drugim zemljama Europske unije.

Dojava o bombi u Gradskom poglavarstvu | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Traganje za počiniteljima od početka je bilo otežano jer je dio prijetećih poruka poslan preko zaštićenih servisa iz inozemstva, među kojima se spominju poslužitelji u jednoj sjevernoeuropskoj i jednoj afričkoj zemlji. Zbog toga je zatražena i međunarodna policijska pomoć. Stručnjak za kibernetičku sigurnost Alen Delić ranije je pojasnio kako je takav proces zahtjevan jer čim istraga pređe hrvatske granice, nužna je suradnja s drugim državama, što zahtijeva vrijeme.

Dok se istraga protiv mladih osumnjičenika nastavlja, policija je riješila i jedan slučaj lažnih dojava. Policijska uprava dubrovačko-neretvanska izvijestila je kako je za lažnu dojavu o bombama u dvije dubrovačke škole odgovoran pedesetogodišnjak koji je prijetnje uputio pod utjecajem alkohola.