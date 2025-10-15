Obavijesti

News

Komentari 2
SLIJEDI PRIJAVA

Maloljetnik (17) pijan skrivio nesreću u Slavoniji: U krvi su mu izmjerili 1,69 promila

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Maloljetnik (17) pijan skrivio nesreću u Slavoniji: U krvi su mu izmjerili 1,69 promila
ILUSTRACIJA | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Protiv njega slijedi optužni prijedlog zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama te obavijest Hrvatskom zavodu za socijalni rad-Područni ured u Požegi

Policija je dovršila istragu o prometnoj nesreći s nedjelje 12 .listopada u kojoj je su maloljetnik (17) te dvije maloljetne putnice lakše ozlijeđeni blizu mjesta Nova Ljeskovica.

- 17-godišnji vozač prije stjecanja prava na upravljanje i pod utjecajem alkohola od 1,69 promila skrivio prometnu nesreću u kojoj su lakše ozlijeđene dvije putnice starosti 17 godina kao i vozač - navodi policija.

POLICIJA OBJAVILA DETALJE Vozač (57) skrivio sudar kraj Garešnice, mladić autom izletio s ceste i prevrnuo se na krov
Vozač (57) skrivio sudar kraj Garešnice, mladić autom izletio s ceste i prevrnuo se na krov

Protiv njega slijedi optužni prijedlog zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama te obavijest Hrvatskom zavodu za socijalni rad-Područni ured u Požegi.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Detalji užasa u školi u Zagorju: Slučajno ga ubo nožem u rebra, profesorice mu spašavale život
U KBC-U ZAGREB JE

Detalji užasa u školi u Zagorju: Slučajno ga ubo nožem u rebra, profesorice mu spašavale život

Danas smo imali Dane kruha, po odlasku učenika kući ispred školske dvorane se dogodio nemili događaj. Učenik je zadobio ozljedu, pružena mu je prva pomoć, pozvana je hitna i prevezeno je u bolnicu, rekla nam je ravnateljica
Učeniku iz Zagorja liječnici se bore za život. Otac učenika koji ga je ranio: 'Bilo je slučajno'
DRAMA U BEDEKOVČINI

Učeniku iz Zagorja liječnici se bore za život. Otac učenika koji ga je ranio: 'Bilo je slučajno'

Mi roditelji dobili smo informaciju da su se naguravali i da mu je nož izletio iz vrećice - rekao je otac učenika koji je ranio kolegu
VIDEO Pa ovo je moglo nekoga ubiti! Na obilaznici s kamiona palo deblo! Stvorile se kolone
STRAŠNO

VIDEO Pa ovo je moglo nekoga ubiti! Na obilaznici s kamiona palo deblo! Stvorile se kolone

Predmet na autocesti A3 između čvora Kosnica i čvora Zagreb istok na kolniku u smjeru Lipovca. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km/h, navode s HAK-a.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025