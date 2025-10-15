Maloljetnik (17) pijan skrivio nesreću u Slavoniji: U krvi su mu izmjerili 1,69 promila

Policija je dovršila istragu o prometnoj nesreći s nedjelje 12 .listopada u kojoj je su maloljetnik (17) te dvije maloljetne putnice lakše ozlijeđeni blizu mjesta Nova Ljeskovica.

- 17-godišnji vozač prije stjecanja prava na upravljanje i pod utjecajem alkohola od 1,69 promila skrivio prometnu nesreću u kojoj su lakše ozlijeđene dvije putnice starosti 17 godina kao i vozač - navodi policija.

Protiv njega slijedi optužni prijedlog zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama te obavijest Hrvatskom zavodu za socijalni rad-Područni ured u Požegi.