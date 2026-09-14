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STRAVA NA OTOKU

Maloljetnik četiri puta silovao maloljetnu poznanicu iz škole

Piše Helena Tkalčević,
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Maloljetnik četiri puta silovao maloljetnu poznanicu iz škole
Foto: Rutkovski.by
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Maloljetnica (16) je prijavila da ju je vršnjak seksualno napastovao dok su zajedno boravili na jednom hrvatskom otoku. On sve poriče i tvrdi da su dobrovoljno imali intimni odnos

Zbog sumnje da je silovao vršnjakinju u istražnom zatvoru nedavno je završio maloljetnik (16). Kako neslužbeno doznajemo, riječ je o nekoliko događaja iz srpnja i kolovoza ove godine. U to vrijeme su učenici, koji pohađaju istu školu te se poznaju, boravili na jednom hrvatskom otoku. 

Kako sumnjaju istražitelji, dvoje učenika tamo se zajedno družilo, radilo, a znali su konzumirati i alkoholna pića. Mladići i djevojke trebali su spavati u odvojenim sobama, no dvoje 16-godišnjaka nekako se našlo u istoj sobi. Osumnjičeni tvrdi da je maloljetnica pristala na intimni odnos, a djevojka da ju je četiri puta napastovao. 

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Tvrdi i da je po povratku kući željela s njim vezu, što je on odbio. Kaže da mu je zaprijetila da će onda vidjeti nakon čega ga je prijavila za silovanja. I dok osumnjičeni tvrdi da je očito riječ o osveti, djevojka je opisala kako ju je mladić četiri puta seksualno napastovao. 

Dok istražuje slučaj tužiteljstvo je predložilo, a sud prihvatio određivanje istražnog zatvora. Kako doznajemo, rasplet postupka čekat će u odgojnoj ustanovi.

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