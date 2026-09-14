Maloljetnik četiri puta silovao maloljetnu poznanicu iz škole

Zbog sumnje da je silovao vršnjakinju u istražnom zatvoru nedavno je završio maloljetnik (16). Kako neslužbeno doznajemo, riječ je o nekoliko događaja iz srpnja i kolovoza ove godine. U to vrijeme su učenici, koji pohađaju istu školu te se poznaju, boravili na jednom hrvatskom otoku.

Kako sumnjaju istražitelji, dvoje učenika tamo se zajedno družilo, radilo, a znali su konzumirati i alkoholna pića. Mladići i djevojke trebali su spavati u odvojenim sobama, no dvoje 16-godišnjaka nekako se našlo u istoj sobi. Osumnjičeni tvrdi da je maloljetnica pristala na intimni odnos, a djevojka da ju je četiri puta napastovao.

Tvrdi i da je po povratku kući željela s njim vezu, što je on odbio. Kaže da mu je zaprijetila da će onda vidjeti nakon čega ga je prijavila za silovanja. I dok osumnjičeni tvrdi da je očito riječ o osveti, djevojka je opisala kako ju je mladić četiri puta seksualno napastovao.

Dok istražuje slučaj tužiteljstvo je predložilo, a sud prihvatio određivanje istražnog zatvora. Kako doznajemo, rasplet postupka čekat će u odgojnoj ustanovi.