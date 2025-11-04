Maloljetnik na romobilu udario srnu kod Koprivnice: On je teško ozlijeđen, a srna je uginula

Maloljetnik (16) je u ponedjeljak teško ozlijeđen nakon što je na električnom romobilu „e-scooter s5-11“ udario srnu koja je pretrčavala cestu. Životinja je na mjestu događaja uginula, a 16-godišnjak je pao na cestu te je kasnije prevezen u Opću bolnicu Koprivnica, gdje mu je pružena liječnička pomoć.

Do nesreće je došlo u ponedjeljak oko 17.40 sati dok je vozio romobil između Koprivničkog Ivanca i Koprivnice. Policija je utvrdila da u događaju nisu prisutni elementi prometne nesreće. Romobil je privremeno oduzet, a protiv maloljetnika pokrenut je prekršajni postupak zbog kršenja Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Nadležni centar za socijalni rad također je obaviješten o slučaju.

Policija upozorava

Iz policije su još jednom podsjetili kako ne mogu svi električni romobili sudjelovati u prometu. Prejaki i prebrzi romobili su zabranjeni, a za vožnju takvog vozila propisana je novčana kazna od 130 eura.

Zakon dopušta sudjelovanje u prometu isključivo električnim romobilima bez sjedećeg mjesta, čija trajna snaga elektromotora nije jača od 0,6 kW i koji na ravnoj cesti ne mogu razviti brzinu veću od 25 kilometara na sat.