REMEĆENJE JAVNOG REDA I MIRA

Maloljetnik u Titovom parku u Puli nosio petokraku i uniformu JNA. Stigla mu prijava policije...

Pula: Zašarali spomenik palim borcima antifašstičke borbe | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Utvrđeno je kako je maloljetnik nošenjem i isticanjem simbola remetio javni red te protiv njega slijedi optužni prijedlog, navode iz istarske policije

Maloljetnik u Puli sumnjiči se za remećenje javnog reda i mira nakon što je u Titovom parku u Puli nosio odoru Jugoslavenske narodne armije (JNA). Kako navode iz PU istarske, mladić je 4. svibnja oko 15.05 sati u Titovom parku u Puli položio vijenac povodom obilježavanja godišnjice smrti Josipa Broza Tita.

Pritom je, stoji u priopćenju, bio odjeven u vojnu odoru Jugoslavenske narodne armije koja je izvršila agresiju na Republiku Hrvatsku i noseći vojnu kapu na glavi s istaknutom crvenom zvijezdom petokrakom, čime je izazvao uznemirenost javnosti.

- Svojim ponašanjem maloljetnik je ostvario obilježja prekršaja iz članka 5. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira jer je na javnom mjestu nošenjem i isticanjem simbola remetio javni red i mir.

Policija će protiv njega podnijeti optužni prijedlog nadležnom sudu - navode iz PU istarske.

