Maloljetnik ušetao u policijsku stanicu u BiH i ubio policajca: Ide u popravni dom na 5 godina

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: RTV/USK/Facebook

Presudu ubojici koji je u trenutku kada je, indoktriniran islamskim radikalizmom, počinio zločin imao tek 14 godina donio je općinski sud u Bosanskoj Krupi

Maloljetnik koji je prije godinu dana u Bosni i Hercegovini u terorističkom napadu ubio jednog policajca a drugog teško ranio, osuđen je na pet godina boravka u kazneno-popravnom domu, objavili su u petak lokalni mediji.

Presudu ubojici koji je u trenutku kada je, indoktriniran islamskim radikalizmom, počinio zločin imao tek 14 godina donio je općinski sud u Bosanskoj Krupi, objavio je javni servis BHT 1 kao i "Dnevni avaz" koji se poziva na više neimenovanih izvora.

NAPAD NA POLICIJSKU POSTAJU Strava u BiH: Maloljetnik nožem ubio policajca, a drugog je teško ozlijedio! Na ulicama duge cijevi
Strava u BiH: Maloljetnik nožem ubio policajca, a drugog je teško ozlijedio! Na ulicama duge cijevi

Naveli su kako je maloljetnik prebačen u odgojno-popravni dom u Orašju gdje će izdržavati kaznu koja mu je određena.

Iz Tužiteljstva BiH dobili su potvrdu da istraga o ovom slučaju još nije u cijelosti okončana. Nakon napada uhićeno je u osam osoba za koje se sumnjalo da su indoktrinirali malodobnika, a njih pet je i dalje pod mjerama kojima im je ograničeno kretanje.

DJEČAK UBIO POLICAJCA Osam uhićenih nakon krvavog napada na policiju u BiH! Našli su dokumente na arapskom
Osam uhićenih nakon krvavog napada na policiju u BiH! Našli su dokumente na arapskom

Ušavši u večernjim satima u policijsku postaju u Bosanskoj Krupi počinitelj je nožem nanio smrtonosne ozljede policajcu Ozrenu Maranu a teško je ozljedio njegovog kolegu Avdu Hasanovića.  Pri tom je uzvikivao pokliče "Allahu ekber".

