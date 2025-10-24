Maloljetnik ušetao u policijsku stanicu u BiH i ubio policajca: Ide u popravni dom na 5 godina

Maloljetnik koji je prije godinu dana u Bosni i Hercegovini u terorističkom napadu ubio jednog policajca a drugog teško ranio, osuđen je na pet godina boravka u kazneno-popravnom domu, objavili su u petak lokalni mediji.

Presudu ubojici koji je u trenutku kada je, indoktriniran islamskim radikalizmom, počinio zločin imao tek 14 godina donio je općinski sud u Bosanskoj Krupi, objavio je javni servis BHT 1 kao i "Dnevni avaz" koji se poziva na više neimenovanih izvora.

Naveli su kako je maloljetnik prebačen u odgojno-popravni dom u Orašju gdje će izdržavati kaznu koja mu je određena.

Iz Tužiteljstva BiH dobili su potvrdu da istraga o ovom slučaju još nije u cijelosti okončana. Nakon napada uhićeno je u osam osoba za koje se sumnjalo da su indoktrinirali malodobnika, a njih pet je i dalje pod mjerama kojima im je ograničeno kretanje.

Ušavši u večernjim satima u policijsku postaju u Bosanskoj Krupi počinitelj je nožem nanio smrtonosne ozljede policajcu Ozrenu Maranu a teško je ozljedio njegovog kolegu Avdu Hasanovića. Pri tom je uzvikivao pokliče "Allahu ekber".