Obavijesti

News

Komentari 0
UŽASNA TRAGEDIJA

Malta tuguje za preminulom četvorkom: 'Jeremy i Kevin bili su košarkaši. Tuga je duboka...'

Piše 24sata, Meri Tomljanović,
Čitanje članka: 5 min
Malta tuguje za preminulom četvorkom: 'Jeremy i Kevin bili su košarkaši. Tuga je duboka...'
35
Foto: Luxol Basketball/Facebook, Nel Pavletic/PIXSELL, Canva

Iskrena sućut obiteljima i prijateljima naših bivših košarkaša Jeremyja Gambina i Kevina Bonnicija i njihovih supruga, oglasili su se iz košarkaškog saveza Malte...

S dubokom tugom košarkaški klub Luxol izražava najdublju sućut obiteljima Jeremyja Gambina, Kevina Bonnicija i njihovih supruga Lorraine i Alexandre. Jeremy i Kevin bili su obojica dio Luxol obitelji kao kolege, kao roditelji...

Iz mora kod Senja izvučen automobil u kojem je poginulo četvero stranih državljana Iz mora kod Senja izvučen automobil u kojem je poginulo četvero stranih državljana
35
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Jeremy je također bio trener i igrač. Njihov odlazak se snažno osjeća u našoj zajednici. Naše misli i molitve su s njihovim obiteljima u ovim najtežim vremenima. Počivali u miru, objavili su iz malteškog košarkaškog kluba Luxol, u čijem su radu preminuli Maltežani sudjelovali.

Foto: Luxol basketball club/Facebook

Oglasili su se iz malteškog košarkaškog saveza.

- Iskrena sućut obiteljima i prijateljima naših bivših košarkaša Jeremyja Gambina i Kevina Bonnicija i njihovih supruga. Oni su tragično poginuli u prometnoj nesreći u Hrvatskoj. Počivali u miru - poručili su iz košarkaškog saveza.

POGINULO ČETVERO LJUDI VIDEO Izvukli su Range Rover iz mora kod Senja: 'Spljošten je u potpunosti. Bio na 10 m dubine'
VIDEO Izvukli su Range Rover iz mora kod Senja: 'Spljošten je u potpunosti. Bio na 10 m dubine'

Jeremy Gambin je bio trener košarkaške momčadi Luxol. Ranije je i sam igrao košarku te je predstavljao Maltu na Igrama malih država Europe 1987. u Monaku. Također je bio učitelj tjelesnog u školi St Michael's. On i njegova supruga Lorraine imali su troje djece i nekoliko unučadi. Kevin Bonnici bio je direktor dvije taksi-firme. Prije toga radio je za Air Maltu u financijskim, letačkim i inženjerskim odjelima zrakoplovne tvrtke. On i njegova supruga Alexandra imali su dvoje djece i nekoliko unučadi.

GALERIJA:

Iz mora kod Senja izvučen automobil u kojem je poginulo četvero stranih državljana Iz mora kod Senja izvučen automobil u kojem je poginulo četvero stranih državljana
35
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

- Nitko nikad nije spreman za veliki gubitak. Pogotovo kad je bol dvostruka. Naša obitelj je bila blagoslovljena i sretna sam što sam imala predivne roditelje. Zauvijek ću biti ponosna što sam njihova kćer. Naši životi više neće biti isti. Pruža nam utjehu što su otišli zajedno, radeći ono što najviše vole u društvu svojih najboljih prijatelja.  Hvala vam svima, imamo sreće što smo okruženi s toliko ljubavi i potpore, objavila je na Facebooku Ilona Busby, kći Jeremyja i Lorraine Gambin,

U zajednici je zavladao šok, preminuli su živjeli u Swiequiju, prijatelji se opraštaju...

STRAVA KRAJ SENJA Sletjeli su niz provaliju i završili u moru, svi su poginuli! Vještak: 'Moguće je da je i ovo uzrok...'
Sletjeli su niz provaliju i završili u moru, svi su poginuli! Vještak: 'Moguće je da je i ovo uzrok...'

- Izgubili smo četvero posebnih ljudi. Raj je dobio četiri nova anđela. Bili su sretno oženjeni parovi, voljeli su, uvijek su bili nasmijani i veseli - poručio je za TimesofMalta Bernard Schranz, koji je poznavao preminule...

Kako je došlo do nesreće?

Kako su izvijestili iz Policijske uprave ličko-senjske, vozilo zagrebačkih registracijskih oznaka kretalo se iz smjera Rijeke prema Senju. Iz zasad nepoznatog razloga, vozač je izgubio nadzor u blagom lijevom zavoju.

- Automobil je skrenuo udesno, udario u dva zaštitna kamena stupa, sletio s kolnika u provaliju duboku oko 70 metara te završio u moru - naveli su iz policije. Sve se odvilo u četvrtak, nešto iza 16 sati.

Neslužbeno doznajemo kako su Maltežani unajmili automobil u Zračnoj luci "Dr. Franjo Tuđman".

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Sletjeli su niz provaliju i završili u moru, svi su poginuli! Vještak: 'Moguće je da je i ovo uzrok...' 01:29
Sletjeli su niz provaliju i završili u moru, svi su poginuli! Vještak: 'Moguće je da je i ovo uzrok...' | Video: 24sata/Nel Pavletić/PIXSELL

Tijela stradalih iz mora su izvukli pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Gospić, a potom su prevezena u Zavod za sudsku medicinu u Rijeci radi obdukcije i identifikacije. Službene potvrde o njihovom identitetu očekuju se nakon obdukcije iako su naše službe već prenijele vijest malteškim diplomatima. Neslužbeno doznajemo kako je moguće i da ovo neće kvalificirati kao prometnu nesreću nego prometni događaj, s obzirom na to da postoji mogućnost da je vozaču pozlilo u vožnji, što će službeno pokazati nalaz obdukcije. Jedna od teorija je i da je vozač zaspao u vožnji.

POZNATI IDENTITETI POGINULIH U nesreći kod Senja poginula su dva bračna para: 'Bili su voljeni i poštovani članovi zajednice'
U nesreći kod Senja poginula su dva bračna para: 'Bili su voljeni i poštovani članovi zajednice'

Zahtjevna akcija

- Pripremio sam se na najgoru sliku, ali ne dovoljno. Ovo je baš grozno - rekao je kratko potreseni ronilac Renato Huba, koji je u četvrtak među prvima stigao na mjesto strašne tragedije u mjestu Bunica kraj Senja. 

- Auto je pao na nekih 11 ili 12 metara dubine. Uspjeli smo izvući stvari, mobitele, ženske naočale, puno bombona... Tragedija je velika, izgubljena su četiri ljudska života. Užas - dodao je.

Istaknuo je da je akcija izvlačenja potopljenog automobila bila prilično zahtjevna. Auto je, kaže, sav spljošten. 

VELIKA TUGA Emotivna objava kćeri poginulih Maltežana: 'Sretna sam što sam imala tako predivne roditelje...'
Emotivna objava kćeri poginulih Maltežana: 'Sretna sam što sam imala tako predivne roditelje...'

Među prvima je na intervenciju stigao policajac Policijske postaje Senj Jasmin Mujaković. Kako su nam opisali ljudi, sišao je s ceste na obalu te hrabro skočio u hladni Jadran kako bi pokušao spasiti ljude. Nažalost, za to je bilo prekasno.

- Kad je vidio auto u moru, po šikari se spustio do obale, skinuo uniformu i skočio u hladno more. Zaronio je na dubinu od 10-ak metara i pokušao nekako otvoriti, pokidati vrata. Nije mogao ništa zbog velikog oštećenja na vozilu i pritiska vode. Pokušao je to u nekoliko navrata. Izranjao je pa zaranjao - opisao nam je Adrian Karamba iz vučne službe, koji nije skrivao riječi hvale za policajca, njegove kolege i ronioce

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Sletjeli su niz provaliju i završili u moru, svi su poginuli! Vještak: 'Moguće je da je i ovo uzrok...'
STRAVA KRAJ SENJA

Sletjeli su niz provaliju i završili u moru, svi su poginuli! Vještak: 'Moguće je da je i ovo uzrok...'

Četvero ljudi iz Malte poginulo u nesreći u mjestu Bunica. Sletjeli su s Jadranske magistrale u more. Policajac ih pokušao spasiti, ali bezuspješno. Ronioci izvlačili beživotna tijela
U nesreći kod Senja poginula su dva bračna para: 'Bili su voljeni i poštovani članovi zajednice'
POZNATI IDENTITETI POGINULIH

U nesreći kod Senja poginula su dva bračna para: 'Bili su voljeni i poštovani članovi zajednice'

Objavljena su imena četiri osobe koje su poginule u teškoj prometnoj nesreći kod Senja. Malteško Ministarstvo vanjskih poslova izrazilo je sućut i potvrdilo da surađuje s hrvatskim vlastima.
Igrač iz Hrvatske osvojio preko 50 tisuća eura na Eurojackpotu: Evo gdje ide veliki dobitak
ČESTITKE

Igrač iz Hrvatske osvojio preko 50 tisuća eura na Eurojackpotu: Evo gdje ide veliki dobitak

U 79. kolu igre Eurojackpot u Gospiću je pogođen dobitak 5 u iznosu od 53.723,30 eura !

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025