STRAHUJE SE OD INFLACIJE

Maltežani na izborima, očekuje se pobjeda vladajuće stranke

Piše HINA,
Foto: Darrin Zammit Lupi

Gospodarstvo Malte među najuspješnijima je u Europskoj uniji, s prošlogodišnjim rastom od 4 posto, niskom inflacijom i bez stvarne nezaposlenosti

Glasanje na izborima za malteški parlament otvoreno je u subotu, a ankete pokazuju da je vladajuća Laburistička stranka na putu da osvoji rekordni četvrti mandat. Premijer Robert Abela raspisao je prijevremene izbore četiri godine nakon početka inače petogodišnjeg mandata, navodeći buduće izazove pred mediteranskim otokom koji proizlaze iz neizvjesne međunarodne situacije.

Gospodarstvo Malte među najuspješnijima je u Europskoj uniji, s prošlogodišnjim rastom od 4 posto, niskom inflacijom i bez stvarne nezaposlenosti. Cijene električne energije i goriva zamrznute su većinu vremena u zadnjih deset godina, što ih čini najnižima u Europi.

Međutim, izražena je zabrinutost da bi sukob na Bliskom istoku mogao dovesti do snažnog porasta inflacije u toj najmanjoj državi članici EU, ovisnoj o uvozu, i potkopati turizam jer cijene goriva za zrakoplove rastu.

Različite ankete javnog mnijenja dosljedno pokazuju da je Abelina Laburistička stranka na putu da osvoji uvjerljivu većinu u parlamentu, kao što je to učinila 2013., 2017. i 2022. godine.

Iako se u subotu bira između šest političkih stranaka, Laburistička stranka i oporbena centristička Nacionalistička stranka jedine su koje su od 1966. dospjele u parlament, a manje stranke osvojile bi manje od 5% glasova.

Abela je svoju kampanju vodio na temelju snage gospodarstva, obećavajući kompetentnost i stabilnost.

Nacionalistička stranka pod novim vođom Alexom Borgom kritizira vlast jer snažno gospodarstvo nije dovelo do bolje kvalitete života.

Velik priljev stranih radnika tijekom proteklog desetljeća također je potaknuo pitanja o rastu najamnina, prenapučenosti i pritisku na infrastrukturu i zdravstvo.

Rezultati izbora očekuju se oko podneva u nedjelju.

