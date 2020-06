'A bi li vama vaša majka dozvolila da se vratite kući nakon koalicije sa SDP-om?'

Mi majke uvijek moramo biti s našom djecom. On je dio mene, kaže Mirjana Petrov nakon što je Mostovac Marin Miletić izjavio da se Petrov ne bi smio pojaviti mami i babi kad bi išao sa SDP-om

<p>U <strong>Metkoviću</strong> je nevjerojatno vruće. Asfaltira se jedna od glavnih cesta, pa i da nije jučer bilo 30 stupnjeva u zraku, svejedno bi u centru bilo nevjerojatno sparno.</p><p>Posebno uz plinove gdje užurbanih auta dubrovačkih, makarskih i bosanskih tablica. Uz cijelu cestu polijepljeni su veliki plakati. S njih na grad gleda i <strong>Božo Petrov</strong>, kandidat Mosta na predstojećim parlamentarnim izborima. Predsjednik nekad velike stranke. Koja je dva puta pomogla HDZ-u doći na vlast dok je ovaj Metkovčanin mantrao "ni s HDZ-om ni sa SDP-om".</p><p>A baš prekjučer je bivši vjeroučitelj <strong>Marin Miletić</strong>, govoreći o Boži Petrovu, izjavio nešto slično:</p><p>- Ne možemo nikako ni sa SDP-om. Oni su potpuno ideološki, pa kako bi Božo došao u Metković, ne bi smio doći kod svoje mame i babe dolje - objašnjavao je Miletić, čudeći se kako to svi ne znaju, pa to je kao da pitate koliko je dva plus dva.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Što su sve izjavili u kampanji</strong></p><p>E, zato smo se mi uputili u taj sparni Metković, gradić koji puni minute udarnih televizijskih termina, o čijim se stanovnicima i njihovim svjetonazorima priča kao o opće poznatim činjenicama.</p><p>Penjući se uza stotinjak stepenica među šarmantnim kamenim kućama i zeru novogradnje, dovukli smo se na vrh brda; do crkve Svetog Ilje.</p><p>U njoj, prema pričama Metkovčana, obitelj Bože Petrova naveliko pomaže. I njegov otac Jakov i njegova majka Mirjana.</p><p>Mijenjali su se u toj sakralnoj građevini župnici i časne sestre, ali obitelj Petrov je ostala. Oni su drugi susjedi. Niz ulicu ide crkva, pa neka kuća, pa oni.</p><p>I tu smo se uspeli uza još jedne stepenice. I pozvonili.</p><p>Ugledali smo tad stariju gospođu nevjerojatno nalik na Božu Petrova, ali ženskih crta lica i prodornih plavih očiju. Tek što smo pomislili kako je šteta da ih Božo nije nasjedio, shvatili smo da nismo ni pitali ono zašto smo došli.</p><p>- Oprostite teta Mirjana može li se Božo izaći igrati na ulicu s SDP-om? - zamalo smo zaustili. Ali ne, nije to bilo to...</p><p>- Oprostite, teta Mirjana; vidjeli smo da vas spominju na televiziji, rekli su da Božo ne bi mogao doći kući ako bi koalirao s SDP-om, što vi kažete na to?</p><p>- Ma ništa ja ne kažem! Mi našeg sina podržavamo. Ja ga podržavam kao i svaka majka. Mi majke uvijek moramo biti s našom djecom. On je dio mene, ali ja za medije ne bih vam ništa govorila.</p><p>U redu, a je li točno to što govore; smije li se Božo vratiti kući ako koalira s SDP-om?</p><p>- Ma dajte pa on je samostalan čovjek! Ne mogu ja za njega odlučivati niti ne želim. A neću ni komentirati za novine jer ko zna što će to na kraju ispasti... Ali vi sami prosudite bi li vama vaša mama dozvolila da se vi nakon toga vratite kući? Eto, recite mi.</p><p>Hm, mislim da ne bi. Ne znam...</p><p>- Ajde, razmislite. Bi li ona vama dozvolila da se vratite kući?</p><p>- Ne bi, ne bi... U pravu ste. Mame ipak znaju najbolje - odvratili smo.</p><p>I tad smo se pozdravili s ljubaznom gospođom Petrov koja zaista ostavlja dojam mudre, staložene i dobroćudne mame. Želi najbolje za svoje dijete. Podsjeća ga da se mora zdravo hraniti i pazi da ne upadne u loše društvo. Božo je zbilja dobro prošao.</p>