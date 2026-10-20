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10. IZDANJE

MAMA BUDI ZDRAVA! U više od 440 škola i vrtića program podizanja svijesti o raku dojke

Piše HINA,
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MAMA BUDI ZDRAVA! U više od 440 škola i vrtića program podizanja svijesti o raku dojke
Zagreb: Mimohodom i modnom revijom na Cvjetnom trgu obilježena inicijativa „Sačuvajmo zdrave dojke” | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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Kroz kratke filmove, fotografije, letke i drugo, djeca svojim majkama žele zdravlje i dug zajednički život

Više od 440 škola i vrtića u prvoj se polovici listopada, mjeseca posvećenog podizanju svijesti o raku dojke, uključilo u jubilarno 10. izdanje projekta "Mama, budi zdrava!“ Udruge SVE za NJU, te su djeca kreativnim radovima majke podsjetila na važnost brige o vlastitom zdravlju.

Kroz kratke filmove, fotografije, letke i drugo, djeca svojim majkama žele zdravlje i dug zajednički život, baš kao što majke to svakodnevno žele svojoj djeci, navodi u utorak Udruga u priopćenju.

Personalizirani edukativni letak koji djeca donose kući tako postaje povod za razgovor o zdravlju i podsjetnik na važnost preventivnih pregleda.

Od nekoliko stotina letaka na samim počecima u Glini i Hrvatskoj Kostajnici do više od 160.000 personaliziranih edukativnih letaka koji ove godine stižu do obitelji diljem Hrvatske, projekt "Mama, budi zdrava!“ u deset godina prerastao je u nacionalnu inicijativu koja povezuje djecu, obrazovne ustanove i obitelji u promicanju prevencije i ranog otkrivanja raka dojke, ističu organizatori.

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Projekt "Mama, budi zdrava!“ djecu pretvara u ambasadore zdravlja koji svojim obiteljima prenose jednostavnu, ali snažnu poruku - briga o vlastitom zdravlju važna je i za nas same i za one koje volimo, naglašava Udruga.

U Hrvatskoj se godišnje bilježi oko 3.300 novih slučajeva raka dojke, a procjenjuje se da će tijekom života približno jedna od deset žena oboljeti od te bolesti.

Iz Udruge upozoravaju da mladost, osjećaj dobrog zdravlja i strah od mogućih loših vijesti ne bi smjeli biti razlozi za odgađanje preventivnih pregleda. Ženama preporučuju da razgovaraju s liječnikom o osobnim čimbenicima rizika i preporučenim pregledima te odazivaju pozivima u programe ranog otkrivanja.

Pregledi ne mogu spriječiti nastanak raka, ali mogu omogućiti da se bolest otkrije u ranijem stadiju, naglašavaju.

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