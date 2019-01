Mama šokirana kad je skinula pelene: 'Isuse Bože, što je ovo'

Kad sam u nedjelju skinula pelenu svom petomjesečnom sinu Franu, ostala sam bez daha i duboko šokirana. Guza i piša bili su žarko crveni i izgledali kao da su u ranama... Samo sam izustila: ‘Isuse Bože, pa što je ovo’, ispričala nam je jučer Zagrepčanka Ana Treščec (39) nakon što su se društvenim mrežama nevjerojatnom brzinom proširile fotografije njezinih blizanaca koji leže u zagrebačkoj klinici za infektivne bolesti “Fran Mihaljević”.

Majka ih je, kaže, sama fotografirala, no objavio ih je netko drugi.

- Moji blizanci Fran i Filip imaju pet mjeseci. Rođeni su kao nedonoščad u 28. tjednu trudnoće i težili su svega 960 i 998 grama. Prije osam dana Frana sam dovela u ‘Fran Mihaljević’ jer je dobio gripu. Nisam mogla biti s njim u bolnici jer je kod kuće ostao njegov blizanac Filip, a kao roditelj njegovatelj danonoćno brinem i o kćeri koja ima tešku epilepsiju i lakšu cerebralnu paralizu. Nekoliko dana kasnije zbog gripe je u bolnici završio i Filip. U istoj su sobi, ali svatko u svojem krevetiću- govori majka te dodaje da je u bolnicu donijela tri kreme za guzu, čak i sudokrem te puno pelena. Osoblju je, kaže, rekla da “ne štede na pelenama”.

Blizance je obilazila svaki dan, no zbog brige oko bolesne djevojčice koju nitko ne može dugo čuvati ostajala bi s njima par sati.

- Nakon nekoliko dana liječnici su mi rekli da su obojica dobila rota virus. Guze su im bile malo crvene, ali to nije bilo toliko strašno - priča Ana.

U nedjelju sam došla u posjet nešto iza 15 sati. Osjetila sam da im moram promijeniti pelene i prvo sam ih skinula Franu, jer je Filip vezan za krevetić kako ne bi pokidao braunilu. Još ne mogu doći k sebi kad se sjetim tog prizora. Pa to je potpuno netretirana i nenjegovana guza. Da, poslikala sam ih s namjerom da to pokažem mojim roditeljima. Kad sam došla do Filipa, njegov je bodi bio potpuno mokar, fekalije su curile iz pelene - objašnjava Ana.

Otišla je pronaći sestre kako bi ih pitala što se s događa s njezinim bebama.

- Rekle su mi: ‘Mama, pa nitko ne može sjediti kraj njega svakih pet minuta i presvlačiti ga’. Ništa nisam rekla, ali tu nije riječ o svakih pet minuta, jer su djeca bila u mokrim pelenama i robi ipak malo dulje - kaže Ana.

Odšutjela je za svoje blizance. No jučer je razgovarala s liječnicom i od nje zatražila konkretno objašnjenje.

- Razgovarale smo telefonski. Kao i sestre, rekla mi je da oni nisu tu da gledaju kad se tko pokaka. Na to sam je pitala: ‘Jeste li vi majka?’. To pitanje je prešutjela, a za blizance je rekla da im je stanje stabilno, iako još imaju temperaturu- kaže Ana. Kad ih je dovela u bolnicu, Filip je imao 4800 grama, a Fran 4570 grama. Mama kaže da je u javnost izašla samo zato da se to više ne dogodi ni jednom drugom djetetu.

- Podupiru me ljudi, kažu da o tome treba pisati. Svi su se uključili i zaista bih voljela porazgovarati s ravnateljicom- zaključila je majka blizanaca.

Zagrebački pedijatar, prof. dr. sc. Milivoj Jovančević kaže da se nježna dječja koža u pelenskoj regiji može upaliti u nekoliko minuta ako je u dodiru s kiselim stolicama, kakve najčešće i jesu kad je riječ o rota virusu.

- Mogu nastati rane i crvenilo, posebice ako je koža inače sklona atopijskim promjenama. Tad je ponekad nužno djeci ograničiti pokretljivost kako ne bi grebli oštećene dijelove kože i teže se inficirali. Posebice treba paziti ako je u pitanju infuzija. Sve što se radi, radi se u najboljem interesu djeteta, i za to sigurno postoji medicinsko obrazloženje. Procedure katkad nisu ugodne, ali su u najboljem interesu pacijenta. Dodatno, o kolegama sa Zarazne pouzdano mogu reći da rade vrhunski posao u zaista teškim uvjetima i da im se samo mogu nakloniti do poda - rekao je Jovančević.