"Molili smo i plakali, bili su nam to najteži dani u životu"

Dragi ljudi dobrog srca, molite za moju malu Ritu (4) koja lebdi u liniji između života i smrti. Spomenite je u svojim molitvama jer potrebno nam je božje čudo, apel je koji je prošle srijede na društvenim mrežama objavila Dina Duratović Knežević (34), majka četverogodišnje djevojčice iz Siska koja boluje od teške bolesti srca, diletacijske kardiomiopatije.

Mjesecima se Rita hrabro borila s bolešću, no onda joj se stanje naglo pogoršalo. Objava za molitvom njezine majke brzinski se proširila društvenim mrežama, a broj ljudi koji su molili za djevojčicu anđeoskog pogleda rastao je iz minute u minutu.

- Molite za nju, to je sve što sad možete učiniti – rekla nam je Dina kad smo je i sami prošlog tjedna pitali možemo li ikako pomoći njezinu anđelu.

Samo dva dana nakon toga liječnici su Riti odlučili ugraditi umjetno, mehaničko srce, jer je njezino zdravstveno stanje bilo loše. Bez toga transplantaciju srca jednostavno ne bi mogla dočekati.

- Iako ima tek četiri godine, potpuno je svjesna svojeg stanja. Doktorima je rekla kako zna da ide na operaciju, a ne na pregled, a ja sam joj u ručicu ugurala krunicu koju je nosila u operacijsku salu – prisjeća se tih teških trenutaka mama Dina.

Ugradnja mehaničkog srca bila je tek privremeno rješenje da Rita može dočekati srce donora.

Operacija je započela u petak u podne. Dina i njezin suprug Bernard (28) čas su plakali, čas molili, čas mislili na svoje drugo dvoje djece, 19-mjesečnog Petra i 6-mjesečnu Nicole, koji ih čekaju doma. Mir su donekle pronašli u kapelici.

- Operacija je trajala čak 12 sati. Bili su to sati nestrpljenja, igre suza i živaca. No izgurali smo zajedno kao što smo to činili i do sada – govori Dina dodajući kako je mehanička pumpa Riti stavljena tek na lijevu stranu srca jer je na drugu desnu stranu nije bilo moguće postaviti.

Nakon zahvata nekako su se primirili i otišli kući. Do Rite ionako nisu mogli jer je bila na intenzivnoj njezi i u induciranoj komi. A onda im je, samo tri sata otkako su napustili bolnicu, zazvonio telefon.

- Rita je dobila umjetno srce i izvukla se doslovno za dlaku. Ali tu našoj sreći nije bio kraj. Liječnici su nam javili da se pojavio donor srca u Beču i da organ u Zagreb stiže kroz nekoliko sati. Pa zar je to uistinu moguće? Kolika je vjerojatnost da srce stigne samo nekoliko sati od prve operacije? Spavanja za nas više nije bilo. Cijelu sam obitelj digla na noge te u suzama i smijehu im govorila radosnu vijest. Naše su molitve uslišane – presretno će Dina. Tad je pomislila i na roditelje dječaka čije je srce njezina Rita primila.

- Neka Bog podari mir u duši roditeljima preminulog dječaka. Zahvaljujemo im se beskrajno na velikodušnosti jer učinili su veliku stvar, nešto što se ne može zahvaliti riječima niti platiti novcem. Njihov je anđeo na nebu, a njegovo srce nastavilo je kucati u mojoj Riti – iskreno će Dina. Nakon poziva da Vladinim avionom u subotu srce hitno stiže u Zagreb, sa suprugom je ponovo otišla u kapelicu u blizini bolnice, a na izlasku je ugledala kombi iza kojega je vozila policija. Zastala je kako bi vidjela što se događa, a onda je ugledala lice poznatog liječnika koji je preuzeo kutiju, mahnuo joj i rekao: “Mama, srce je tu”.

- Pohitala sam na odjel intenzivne njege kako bih prije početka operacije, druge u svega 24 sata, poljubila svoju djevojčicu. Iako je u induciranoj komi, prišla sam joj i šapnula: ‘Ljubavi moja, ako me čuješ’ stisni mi ruku koliko možeš. Ovo ljeto idemo na more. Stiglo je srce koje će ti spasiti život’ – prisjeća se Dina.

A onda je malena, iako slabašno, prstićima stisnula maminu ruku. Suze su same potekle.

- U subotu oko 18 sati operacija je završila. Liječnici su rekli kako su idući dani kritični i da nastavimo s molitvom za našeg hrabrog anđela. U nedjelju ujutro prvo što smo napravili bio je poziv intenzivnoj njezi i upit kako je naša djevojčica. Rečeno nam je da je stanje stabilno i da sve ide po planu. Unatoč tome, Rita će još neko vrijeme biti u umjetnoj komi, a potom idemo dan po dan. Hvala svima koji mole za nju, za našu obitelj – poručila je na kraju Dina. Ritina obitelj zahvaljuje Vladi RH na suradnji te doktorima i medicinskom osoblju koji su cijelo vrijeme uz njih.