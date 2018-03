Mame iz Nazorove traže topli dom i obitelj koja će ih udomiti

Ja sam ti velika curica, jel’ da mama da jesam?, nasmiješila mi se trogodišnjakinja i hitro uskočila u siguran zagrljaj svoje majke.

Ona je od početka života s majkom u zagrebačkom Domu za nezbrinutu djecu.

Njezinu majku, za potrebe ovoga teksta, nazvat ćemo Ivana, kao i djevojčicu Lea. Ivana je ostala trudna s nepunih 15 godina. Tek je završavala osnovnu školu, a život joj se preko noći promijenio i krenuo u potpuno nepoznatom smjeru.

- Nisam znala što ću i kako ću, ali sam odlučila zadržati dijete. Bila sam dijete koje je dobilo dijete. Tisuću pitanja, nesigurnost, strah... Sve su to emocije koje su me razdirale. U početku je i otac djeteta bio tu, ali sad više nije - rekla nam je Ivana, koja je tek napunila 18 godina. Danas ide u drugi razred srednje škole i čeka je još jedna godina do završetka. Ivana i Lea nemaju gdje živjeti osim u Domu. One nemaju svoj parkić s prijateljima, odlaske na vrtićke rođendane, druženja i šetnje po parkovima, odlaske na izlete, gledanje crtića na vlastitom TV-u, spavanje na svojem kauču... Imaju sobicu u Domu u Nazorovoj koja je cijeli njihov svemir. Kinderbet i krevet za mamu, igračke... To je njihova sadašnjost.

Iako u Domu imaju sve što im treba, svu potrebnu skrb, hranu i prijatelje, ta mala, prekrasna obitelj, puna ljubavi, nema svoj dom, svoj kutak. Lea od rođenja ima problema s anemijom i slabijim imunitetom te je jako osjetljiva pa mora izbjegavati kolektive. Zato su njih dvije same u jednoj od šest soba, koliko ih ima u Majčinskom domu u Nazorovoj. U ostalim sobama su po dvije majke s djecom.

- Nama je tu prekrasno, imamo i više nego što je potrebno. Jako se lijepo brinu za nas, ali trebamo početi živjeti normalan život - kaže nam Ivana.

Uče brinuti o sebi

Zato Dom za nju i njezinu kćer traži udomitelja, a to su objavili i na web stranici Doma.

- Trenutačno se ne mogu vratiti kući zbog mnogih razloga, a jedan od njih je bolest u obitelji - kaže Ivana. Ona i njezina princeza nadaju se da će uskoro naći udomiteljsku obitelj koja će ih zbrinuti i pomoći im da stanu na noge te sretno kroče u novi život.

U Domu je još jedna majka s bebom koja traži pomoć oko smještaja i zapošljavanja. Njezina curica ima tek godinu dana. Majka, koju ćemo za potrebe teksta nazvati Monika, ima 30 godina i u Domu je posljednjih godinu dana.

Ona ima 11 godina iskustva rada u kuhinji kao pomoćna kuharica. U Domu se pokazala jako vrijednom, a to za nju kaže i bivši poslodavac.

- Mogla bih povremeno pomagati ljudima koji bi nas primili na stan i kojima treba pomoć. Želim raditi, želim sebi i djetetu pružiti što bolji život - objašnjava nam Monika.

No nema sredstava za život, odnosno nema gdje živjeti. Ono što je najvažnije, obje majke bi trebale biti smještene na području Zagreba i okolice, kako bi Ivana mogla ići redovito u školu, a Monikina djevojčica mogla dolaziti u Dom na cjelodnevni boravak dok mama traži posao ili radi.

Dječji dom Zagreb, već desetljećima, od 50-ih godina prošlog stoljeća, ima Majčinski dom, u kojemu se zbrinjavaju trudnice i majke do djetetovih godinu dana. Tu mlade mame, često i same djeca, uče brinuti o sebi i djetetu kako bi se mogli snalaziti i funkcionirati zajedno u vanjskom svijetu. Međutim, godinu dana brzo prođe i često je to prekratak period kako bi se uspostavio nekakav minimum funkcioniranja - da mlade mame završe školu, steknu neko zanimanje, nađu posao i stan te počnu živjeti s djetetom u sigurnim uvjetima. Nerijetko se znalo dogoditi da pod teretom nerješivih teškoća i nesnalaženja u vanjskom svijetu bez ičije pomoći ostavljaju dijete u Domu ili na udomiteljstvu te ga prepuštaju sustavu socijalne skrbi.

- Dječji dom Zagreb već nekoliko godina provodi, uz podršku Grada Zagreba i Zaklade Vaša pošta, akciju ‘Sačuvajmo njihov zagrljaj’, nastojeći pomoći majci i djetetu i nakon boravka u Majčinskom domu organiziranim stanovanjem uz stručnu podršku i rješavanjem egzistencijalnih problema - rekla nam je Jasna Ćurković Kelava, ravnateljica Doma, te dodala kako je nužno i Zakonom o socijalnoj skrbi produljiti sustavnu skrb o majci i djetetu umjesto jedne na tri godine te im time omogućiti sigurnije osamostaljivanje.

- Ministrica Murganić je obećala ovaj prijedlog uvrstiti u novi zakon - kaže nam Jasna Ćurković Kelava.

Hitno produljiti na tri godine

Za Ivanu Dom pokušava naći kvalitetnu, toplu i stabilnu obitelj koja bi udomila nju i njezinu djevojčicu.

- Ivana ide u školu, dobra je učenica i ima mnogo obaveza. Trebaju joj sigurno okruženje i pomoć u svakodnevnoj skrbi oko djevojčice - kaže Kelava. Dodaje kako bi za Monikinu budućnost najvažnije bilo osigurati stan i posao. Trenutačno su obje mame uključene u sustav pomaganja Zaklade Vaša pošta.

Majke dobivaju mjesečnu rentu

Zaklada financijski pomaže mladim majkama i djeci nakon izlaska iz Doma kroz sustav životnog osiguranja. Tijekom boravka u domu na ime majke i djeteta uplaćuje se od sponzora polica životnog osiguranja u protuvrijednosti od 6000 eura. Iznos s police isplaćuje se u obliku mjesečne rente u iznosu od oko 1800 kuna kroz dvije godine od trenutka napuštanja doma kao pomoć sigurnijem osamostaljivanju za najnužnije životne potrebe.