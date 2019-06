Mamić u borbi za milijune: On ne da svojih 520 milijuna kuna

Dinamo, po naredbi Zdravka Mamića, traži zaštitu od, kako navode u priopćenju, “osoba koje se u medijima navode kao pripadnici organiziranog krim-miljea”. Cijela priča oko mafije koja, tvrde u Dinamu, prijeti i zastrašuje s ciljem da preuzme klub, a za koju oni vjeruju da stoji iza atentata na Zdravka Mamića prošle godine prilikom posjeta očevu grobu u Međugorju, zapravo se već neko vrijeme vrti u nogometnim krugovima.

Po jednoj verziji priče, ljudi koji žele preuzeti Dinamo osigurali su više od 30 ruku u Skupštini kluba i tu je Mamić shvatio da bi ubrzo mogao izgubiti kontrolu pa se zato odlučio na pismo predsjednici i premijeru. Po drugoj verziji priče, ti isti, misteriozni ljudi stoje iza nekoliko menadžera, a ti menadžeri, gle čuda, kontroliraju nekoliko igrača prve momčadi Dinama. Sve je to isprepletena mreža interesa, moći i novca koju je godinama kontrolirao Zdravko Mamić, ali on sad pod nekoliko optužnica mora dokazati da nije kriv za izvlačenje više od 200 milijuna kuna iz Dinama.

