Mangione se sprema priznati krivnju za ubojstvo direktora? Dogovor je blizu realizacije

Očekuje se da će se Luigi Mangione u petak izjasniti krivim u saveznom postupku povezanom s navodnom egzekucijom izvršnog direktora UnitedHealthcarea, Briana Thompsona. Izvori su potvrdili za NY Post da je riječ o očitom pokušaju izbjegavanja doživotne kazne zatvora, no ovaj potez mogao bi značajno utjecati i na odvojeni državni postupak za ubojstvo.

Dvadesetosmogodišnji optuženi ubojica treba se pojaviti na jutarnjem ročištu na saveznom sudu na Manhattanu, gdje se suočava s dvije točke optužnice za uhođenje koje je rezultiralo smrću. Te optužbe proizlaze iz hladnokrvnog ubojstva moćnog direktora u prosincu 2024. godine na jednom od pločnika Manhattana. Iako bi Mangione i u slučaju priznanja krivnje na saveznom sudu i dalje mogao dobiti doživotnu kaznu, ovim potezom se nada da će mu sutkinja Margaret Garnett izreći blažu presudu.

Izvori upoznati sa slučajem ipak naglašavaju da bi Mangione u svakom trenutku mogao odustati od priznanja, čak i tijekom samog ročišta u petak. Glasine o mogućoj nagodbi kruže još od lipnja, kada su se njegovi odvjetnici sastali sa saveznim tužiteljima, a sada se čini da je dogovor blizu realizacije.

Sudbina državnog suđenja

Eventualni sporazum o priznanju krivnje na saveznoj razini mogao bi zakomplicirati, pa čak i potkopati, odvojeni državni slučaj u kojem suđenje treba započeti odabirom porote 8. rujna. Razlog tome su stroga njujorška pravila protiv dvostruke ugroze, koja zabranjuju da se nekome dva puta sudi za isti zločin. Ako Mangione bude osuđen za savezne optužbe koje su izravno povezane s Thompsonovom smrću, državni tužitelji mogli bi imati znatnih prepreka u vođenju postupka za ubojstvo.

Ured okružnog tužitelja na Manhattanu, koji tvrdi da ima "primarnu nadležnost" u slučaju jer je prvi podigao optužnicu za ubojstvo, mogao bi se usprotiviti uvjetima savezne nagodbe. U tom slučaju, unatoč saveznom priznanju krivnje, mogli bi inzistirati na održavanju državnog suđenja kako bi osigurali, prema njihovom mišljenju, pravedniju kaznu.

Manifest bijesa protiv zdravstvenog sustava

Tužitelji tvrde kako je Mangione bio motiviran dubokim bijesom prema industriji zdravstvenog osiguranja, a svoj je čin planirao kao nasilnu političku izjavu. Na čahurama metaka pronađenim na mjestu zločina bile su ugravirane riječi "odgodi" i "odbij", što je fraza za koju se tvrdi da je koriste osiguravatelji kada opisuju izbjegavanje plaćanja odštetnih zahtjeva.

Prilikom uhićenja, kod Mangionea je pronađen rukom pisani manifest na 262 riječi u kojem je izrazio prijezir prema "parazitima" iz zdravstvene industrije koji "zlorabe našu zemlju za ogroman profit". U tekstu se također navodi kako SAD ima najskuplji zdravstveni sustav na svijetu, a istovremeno zaostaje za drugim razvijenim zemljama po očekivanom životnom vijeku. Ovaj slučaj dodatno je skrenuo pozornost na praksu odbijanja zahtjeva za pokriće troškova liječenja; podaci pokazuju da je UnitedHealthcare 2023. godine odbio čak 33 posto zahtjeva.

*uz korištenje AI-ja