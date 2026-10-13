Istražni zatvor zatražen je zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela...
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Manijak pokušao ubiti ženu u Dubrovniku nožem: Ostaje u pritvoru, oglasio se i DORH
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Županijsko državno odvjetništvo je, nakon provedene istrage, podignulo optužnicu protiv muškarca (46), zbog kaznenog djela ubojstva u pokušaju iz članka 110. u svezi članka 34. stavka 1. Kaznenog zakona.
- Okrivljenik se optužnicom tereti da je 14. lipnja 2026.u Dubrovniku, u stubištu stambene zgrade, u cilju lišenja života hrvatske državljanke, pratio je i prišao joj s leđa, a potom joj nožem zadao ubodnu ranu u području desne lopatice, nanijevši joj tjelesnu ozljedu, nakon čega je pobjegao - objavio je DORH.
Dodaju kako su podnijeli prijedlog Županijskom suda u Dubrovniku za produljenje istražnog zatvora okrivljeniku zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela
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