Manjak kapaciteta: Čak 1000 ljudi je na čekanju za ortopediju

Klinika za ortopediju nakon potresa preselila se sa Šalate na Rebro. Imali su 93 kreveta za bolesnike, a sad imaju tek 41

<p>Klinika za ortopediju KBC-a Zagreb spada među one koje su najteže nastradale u zagrebačkom potresu. Nakon preseljenja sa Šalate na lokaciju Rebro rade višestruko smanjenim kapacitetom, zbog čega je trenutačno na listama čekanja za ortopediju nekoliko tisuća ljudi.</p><p>Insajderske informacije govore o toj golemoj brojci pacijenata na listama čekanja, koju nam u KBC-u Zagreb nisu precizirali. U upravi bolnice kažu samo da su se liste čekanja zbog svega povećale, a kako bi se smanjile, operira se u dvije smjene, ujutro i poslijepodne. Ortopedija na Šalati je prije potresa raspolagala s 93 bolnička kreveta, dok se operacijski program odvijao u četiri dvorane. Sad je ortopedska klinika izmještena u prizemlje takozvane “žute zgrade” na Rebru te je nakon potresa rad započela sa samo 21 krevetom. Operacije se obavljaju u dvije sale. S obzirom na to da na ovu kliniku dolaze pacijenti iz cijele Hrvatske, ovakvo smanjenje kapaciteta prouzročilo je velike probleme. U upravi KBC-a Zagreb najavili su nedavno da će Ortopedija uskoro dobiti još kreveta na prvom katu “žute zgrade”. To je i realizirano prošli tjedan pa je stiglo još 20 dodatnih kreveta, ali sve je i dalje daleko od onog punog kapaciteta koji je nužan ovoj klinici.</p><p>- Sretni smo i zahvalni što smo dobili dodatne krevete, pa ćemo i dalje operirati u dvije smjene te kroz određeno vrijeme potpuno smanjiti liste čekanja i dovesti ih na onu razinu kakve su bile prije epidemije i potresa. Ljude imamo, sav potreban materijal imamo, samo je ključ u manjku kapaciteta, zbog čega se dio programa ne odvija kao inače. Ovoga smo ljeta uspjeli riješiti sve operacije djece, koje su bile najhitnije. Nadamo se novom proširenju kapaciteta kako bismo mogli raditi što intenzivnije - kaže predstojnik Klinike za ortopediju, prof. dr. <strong>Domagoj Delimar</strong>, dodajući kako je najvažnije prebroditi period do gradnje nove zgrade na Rebru, gdje bi se onda smjestila Ortopedija, za što već postoji idejno rješenje.</p><p>Klinika za ortopediju KBC-a Zagreb jedina je u državi koja, primjerice, operira skolioze kralježnice kod djece. Jednako tako, jedini rješavaju probleme urođene displazije kukova kod mladih ljudi te obavljaju zahvate iz područja dječje ortopedije, tumorske kirurgije sustava za kretanje, kompleksne primarne i revizijske endoprotetičke zahvate te one iz područja sportske ortopedije. Dakle, niz operacija o kojima ovise brojni pacijenti svih životnih dobi. U bolnici se može čuti kako dio prostora u prizemlju “žute zgrade”, gdje je sad i Klinika za ortopediju, i dalje koriste neki farmakolozi ili bolnička povjerenstva. Stoga su mnogi mišljenja da je te prostore već trebalo dati na korištenje Ortopediji jer zbog svega trpi i postoperativna fizikalna terapija.</p>