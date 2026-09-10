Manji dio ide u vatru, zapelo je sa sanacijom ostalog otpada

U roku od 45 dana barem 650 tona neopasnog otpada trebalo bi biti maknuto iz silosa u Gospiću, a u roku 30 dana prekriven zakopani otpad koji ima i opasna svojstva. To su dva najvažnija pomaka u slučaju, ali Gospićani još ne znaju tko će i kad maknuti 4500 tona razasutog otpada, a ministrica zaštite okoliša Marija Vučković kaže da neće moći u tri mjeseca riješiti i zakopani otpad. Iz inicijative “Gospić je naš dom”, koja je organizirala prosvjed na koji su došli deseci tisuća ljudi iz cijele Hrvatske, zato su još nepovjerljivi. Dogodio se i novi zaplet, pa je tvrtka koja je praktički do jučer trebala sanirati otpad i dala je ponude - izgubila dozvolu za gospodarenje otpadom!

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Vlada je na sjednici u četvrtak donijela odluku prema kojoj će prvih 650 tona biti spaljeno u dvije hrvatske cementare - Holcima i Nexe grupe. Vlada će iz proračuna to platiti 375.500 eura, odnosno s PDV-om gotovo 447.000 eura. To je točno ista cijena prema kojoj je tih 650 tona ponudila zbrinuti Tabak grupa iz Zaprešića, ali su ponudu povukli nakon pobune građana.

- Vidjevši da je procedura donijela odluku da se taj postupak poništi, munjevito smo reagirali i dogovorili da će dvije domaće cementare obaviti posao - rekao je premijer Andrej Plenković.

Past će i drugi natječaj?

Iako se pohvalio “munjevitošću”, uhićenja su bila u veljači 2025. godine, analize su već bile dovršene početkom godine, pa su građani i organizirali prosvjed upravo zbog tromosti Vlade. Otpad će dvije cementare odvesti u svoje pogone i ondje će ga miješati kako bi dobili smjesu koju onda spaljuju prema uobičajenom postupku. Oglasili su se i iz Holcima, u kojem bi trebalo biti spaljeno oko 300 tona ili gotovo polovica otpada u vrećama. Naveli su da se materijal koji će preuzeti po svojstvima ne razlikuje od goriva iz otpada koje Holcim koristi u svakodnevnoj proizvodnji cementa, ne predstavlja nikakvu opasnost niti za zaposlenike niti za lokalnu zajednicu, a emisije će ostati ispod graničnih vrijednosti.

Ovih 650 tona tek je prva faza sanacije. Druga je zbrinjavanje 4500 tona rasutog otpada po zemljištu oko silosa. I za taj posao javili su se isti ponuditelji: Tabak grupa te konzorcij pet tvrtki predvođenih CE-Z-AR-om, koji je iz sastava Cios grupe Petra Pripuza. Za taj, mnogo skuplji posao, Tabak je ponudio 4,5 milijuna eura s PDV-om, a konkurentski konzorcij cijenu od čak 11 milijuna eura.

Iako nema službene potvrde i odluka još nije donesena, analogno s prvim natječajem, za vreće, jasno je da bi i on mogao biti poništen. Ponuda konzorcija predvođenog CE-Z-AR-om gotovo je dva puta viša od procijenjene vrijednosti. Tabak grupa izgubila je i dozvolu za gospodarenje otpadom u Zaprešiću, pa ni teoretski ne može zbrinjavati otpad. Vijest o ukidanju dozvole objavio je HDZ-ov gradonačelnik Zaprešića Željko Turk, koji je rekao da su upozorili na nepravilnosti te da gospodarenje otpadom nije predviđeno prostornim planom u gospodarskoj zoni.

Čudni datumi dozvole

I to je pomalo nevjerojatno. Ta mala tvrtka morala je na natječaju dokazati da ima sve uvjete i dozvole. Dokaze su priložili, ali samo koji dan kasnije pokazalo se da nemaju potrebne uvjete. Ovo otvara sasvim novo pitanje kako su uopće dobili dozvolu i tko ju je izdao ako ima nepravilnosti i tamo ne mogu prerađivati otpad. A i sama dozvola u najmanju je ruku čudna. Prvu dozvolu izdali su im u ožujku ove godine. A u lipnju drugu, koja je poništila prvu. Na dokumentu piše da je dozvola izdana 10. lipnja, a ima pečat pravomoćnosti od 4. lipnja! Pravomoćnost dolazi nakon izdavanja. Još luđe, u obrazloženju dozvole piše da je Tabak grupa podnijela zahtjev 25. lipnja. Očito će biti još posla za institucije.

Ministrica Vučković izvijestila je da bi u roku 30 dana trebao biti i prekriven zakopani otpad. Taj će otpad ipak prekriti tvrtka Kostak-GTS iz Zagreba. To prekrivanje trebalo bi im platiti gotovo 269.000 eura. Kako su 24sata prva upozorila, riječ je o hrvatskoj podružnici slovenske grupacije Kostak, koja je pod istragom zbog ilegalnog zakapanja otpada u Sloveniji. Miljenko Muha, nekadašnji predsjednik uprave slovenskoga Kostaka, prvoosumnjičen je, a on vodi i hrvatsku tvrtku.

- Mi ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u tri mjeseca zakopani otpad u Gospiću - rekla je ministrica Vučković.

Poručila je da bi pet tvrtki moglo zbrinuti taj otpad te da je počelo uzorkovanje, koje će trajati 15 dana. Za uzorkovanje su se prijavile tvrtke iz Francuske, Belgije, Grčke i Mađarske te jedna hrvatska tvrtka. Opasni otpad morat će izvesti, i to nakon otkopavanja i razdvajanja. Najavila je i plan sanacije.

Vjeko Bušić iz inicijative “Gospić je naš dom” rekao je da Vlada sad radi sve što su oni prije predlagali, ali su odbijeni. Kaže da su ljudi izgubili povjerenje i da ne vjeruju obećanjima dok se ne provedu.

- Sve ovo moglo se događati mnogo prije, prije gotovo više od dvije godine. Da su tad poduzeli sve preventivne mjere da spriječimo daljnje potencijalno širenje zagađenja okoliša od tog otpada, danas ne bismo ni govorili o ovim mjerama - rekao je Bušić za N1.