Manji je problem to što je DP odabrao HDZ. Puno je gore što su HDZ, ali i SDP, odabrali njih

"Ako se sklopi koalicija između HDZ-a i Domovinskog pokreta, onda je DP sam sebi pucao u noge", izjavio je ovih dana Božo Petrov, predsjednik stranke koja je sebi pucala u noge, ne jednom, nego dvaput.

I to u obje noge.

Ono što je bio Most 2015. godine, čak i više nego godinu dana kasnije, sada je postao Domovinski pokret - najpoželjnija postizborna udavača.

Umjesto kreiranja sanitarnog kordona prema stranci krajnje, suverenističke, antimigrantske, revizionističke, šovinističke, mizogene desnice, Domovinski pokret bio je rado viđen gost u postizbornim pregovorima.

Jataci i partneri

Pregovarao je sa SDP-om i s HDZ-om, Most je donedavno njegova predsjednika Ivana Penavu gurao na mjesto predsjednika Hrvatskog sabora, imali su jataka na Pantovčaku u liku predsjednika Republike Zorana Milanovića, a sada će imati partnera u Banskim dvorima u liku premijera Andreja Plenkovića.

Baš kao što je Most 2015. godine bio poželjna udavača s kojom su pregovarali i Zoran Milanović i Tomislav Karamarko, pa je na koncu doveo na vlast onu goru opciju i najgoru verziju HDZ-a. Da bi to ponovio godinu dana kasnije s Plenkovićevim HDZ-om koji se, eto, prometnuo u drugi oblik javne opasnosti, a to je maligna korupcija.

Most je tada odlučio doći na vlast, s jednima ili s drugima, i u tome je uspio, oba puta sa samo jednim partnerom.

Odlučili doći na vlast

Domovinski pokret također je čvrsto odlučio doći na vlast, bilo s jednima ili s drugima, i u tome će najvjerojatnije uspjeti. Tko mu to može zamjeriti? Sigurno ne oni koji su s takvim Domovinskim pokretom računali, bilo kroz otvoreno koketiranje u kampanji, bilo kroz kombinacije s manjinskom vladom, bilo kroz pregovore o formiranje Vlade.

Milanoviću je, kao i Plenkoviću, bilo potpuno svejedno s kim će doći na vlast. Predsjednik se htio riješiti Ivana Turudića, premijer je htio zadržati Hrvatsku u HDZ-ovu vlasništvu, a za to je obojici bila dobra stranka koju gubitnici sada predstavljaju kao najgore političko zlo, a dobitnici zaboravljaju da su je najvećim političkim zlom proglašavali u kampanji.

Domovinski pokret umalo se raspao prošli puta kad je tražio od HDZ-a previše i tako ispao iz kombinacija za formiranje vlade. Zato je Penavi, kao i njegovim sponzorima, bilo presudno da se dokopaju vlasti, najbolje s HDZ-om, premda je i to donekle diskutabilno, s obzirom da je njihov pravi politički saveznik predvodio koaliciju Rijeke pravde, a ne ovakav liberalni HDZ.

Prognoziraju mu zlo

Domovinski pokret sada dolazi na vlast i prognoziraju mu zlo oni koji su dvaput to učinili s HDZ-om, dok s druge strane SDP i ljevica mogu biti sretni što nisu sklopili pakt s ovakvom strankom koju im je u miraz gurao njihov lider s Pantovčaka, kao svojedobno Branimira Glavaša i HDSSB.

Nije li paradoksalno da je za pakt s DP-om više lider ljevice nego lider HDZ-a koji je taj DP javno prezirao i tajno vrijeđao?

I tako, Domovinski pokret balansirao je na dva stolca, kao Most prije deset godina, pa se uvalio na onaj koji mu je ideološki, politički, ali i interesno bliži, s obzirom na činjenicu da je jedan od sponzora te stranke vrlo tijesno i uspješno surađivao s Plenkovićevom Vladom.

Gdje bi Ivanu Penavi bilo bolje?

Bolje sa SDP-om?

Bi li mu rušenje HDZ-a i dolazak Milanovićeve koalicije lijevog centra i Mosta na vlast donio više od sadašnje suradnje s HDZ-om? Možda i bi, s obzirom da u toj koaliciji opet ne bi bilo SDSS-a. Osim toga, ovakav desni DP sigurno bi se isticao, da ne kažemo i stršao, u savezu sa SDP-om i partnerima, no pitanje je što bi u tom savezu uspio dobiti. I nema sumnje da bi se s Milanovićem puno bolje slagao nego s Plenkovićem.

Ali opet bi ga kaznili birači što je paktirao s ljevicom.

Ovako, Penava se kreće stranci iz koje je potekao, sklapa savez s prijateljima i bivšim kolegama, u okruženju u kojem će manje stršati i u koje će se elegantnije uklopiti, riješio se SDSS-a i ogrebao za komadić vlasti i utjecaja, a onda i uspio okrenuti HDZ udesno.

I naravno, postoji opasnost da ga zbog toga kazne birači kad shvate da isto tako mogu izravno, a ne zaobilazno, glasati za HDZ.

Novac i utjecaj

No barem će Penava i DP osjetiti vlast, dobiti pristup izvorima moći, utjecaja i naročito novca, zadovoljiti apetite drugova i kolega, partnera i sponzora, zadržati ekipu na okupu, kako to nije pošlo za rukom Mostu sa Suverenistima i bračnim parom Selak Raspudić.

Pa kad već nitko, ni Milanović i SDP, ni Plenković i HDZ, nisu postavili sanitarni kordon prema Domovinskom pokretu kao nositelju antieuropskih, proruskih, suverenističkih, radikalnih političkih ideja, onda je DP iskoristio priliku da se - koketirajući s obje strane - dočepa vlasti i ostvari ambiciju koja mu je dugo izmicala.

Most i DP godinama su vodili bratoubilački rat. Sad se vidi oko čega - tko će biti ključni HDZ-ov partner.

I sad se vidi tko je u tome opet izvisio - Milanović i SDP.