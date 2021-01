Kroz ordinaciju i polikliniku prim. dr. Gordane Štajminger u zagrebačkoj opatičkoj ulici prošli su gotovo svi državni dužnosnici. Doktorica Štajminger je internistica, kardiologinja, primarijus te saborska liječnica već 30 godina.

Njezin najstariji pacijent je bivši premijer Josip Manolić, liječila je i prvog predsjednika, Franju Tuđmana, a pravovremenom dijagnozom i reakcijom spasila je živote stotinjak dužnosnika.

Iako je bila mlada liječnica koja je iz Doma zdravlja u Šarengradskoj poslana samo da uhoda tek formiranu saborsku ambulantu, iako se u samim počecima susretala s nepovjerenjem i skepsom, radom je dokazala svoj apsolutni autoritet. Osim o saborskim zastupnicima, dr. Štajminger brine se o zdravlju premijera, ministara, dužnosnika i djelatnika Vlade, sudaca Ustavnog suda te ostalih dužnosnika i djelatnika Ureda predsjednika, Ministarstva vanjskih poslova kao i veleposlanika u RH, ali i običnih pacijenata.

Liječila je i Tuđmana

- Naravno da sam imala veliko poštovanje i tremu, to više što sam prije toga često hodala oko Sabora i razmišljala: ‘Bože dragi, u toj zgradi rade tako obrazovani i ljudi vrijedni mog divljenja’. Tad mi ni na kraj pameti nije bilo da ću upravo ja biti ta koja će ih liječiti. Moj prvi pacijent bio je predsjednik Sabora Jure Bilić. Sjećam se da me nazvala njegova tajnica i zamolila da se hitno javim jer me treba predsjednik Sabora. Na telefon mi je rekao da jako kašlje. Pitala sam ga kako kašlje i počeo mi je kašljati u slušalicu. Rekla sam mu da ga ne mogu liječiti preko telefona i da bih ga voljela pregledati i poslušati kao svakog pacijenta. Obavila sam kompletan pregled, snimila EKG, poslušala pluća, izmjerila tlak, a za to se, kao i svaki pacijent, morao skinuti do pasa. Prema takvim ljudima ponašala sam se najnormalnije, nisam imala strah. Ako kojem slučaju mi nešto nije bilo jasno, ako sam imala dilema, za savjet sam pitala vrhunske liječnike. Tako sam se educirala, nadograđivala i išla naprijed - prisjeća se početaka dr. Štajminger.

Isprva su, kaže, dolazili gledati, promatrati i ispitivati je li ona dovoljno kvalitetna i zna li raditi taj posao. Čak su odlazili kod drugih liječnika po mišljenje. A ona im to nije zamjerala. Zadovoljno je gledala kako joj se svi redom vraćaju.

- Sve sam to stoički podnosila i dopuštala da se konzultiraju je li moja dijagnoza i liječenje ispravno. Najednom su svi počeli redovito dolaziti jer su se uvjerili da svoj posao radim strogo profesionalno, da ga volim i imam rezultate u tom poslu. Liječila sam i pokojnog predsjednika Franju Tuđmana. Velika je bila odgovornost kada me tadašnji ministar zdravstva prof. dr. Andrija Hebrang zamolio da odem pogledati predsjednika. Imala sam tremu, ali je nisam htjela pokazati. Susret je bio izuzetno dobar, srdačan, Tuđman je svakog sugovornika odmah skenirao i snimio i zaista smo imali predivan odnos. Obilazila sam ga u Uredu predsjednika, a kad je išao na putovanja, s njim su išli kolege iz bolnice, jer ja nisam mogla napustiti saborsku ambulantu. Iako sam ih posjećivala i u Uredu predsjednika, u ordinaciju su mi osobno znali doći i predsjednik Stjepan Mesić i Kolinda Grabar Kitarović - kaže dr. Štajminger.

Poblemi s visokim tlakom

Najveća koncentracija stresa, kaže, je u Vladi, a puno manja čim prijeđu na drugu stranu Markova trga, u Hrvatski sabor.

- U izvršnoj vlasti odluke se moraju donositi brzo i precizno, što stvara ogroman stres. Uglavnom svi političari imaju bolesti uzrokovane stresom poput problema sa štitnjačom, visokim tlakom, povišenim masnoćama, gastritisom, bolestima lokomotornog sustava kralježnice zbog dugog sjedenja.. Klinička slika im se poboljšava kada dođu u Sabor, jer je tempo rada ležerniji- tri tjedna zasjedaju, pa imaju pauzu. A u Vladi nema pauze. Kad uđete u nju, to je kao kad uđete u perilicu rublja koja vas centrifugira i nemate kad izaći iz stresa - obrazlaže liječnica.

Primijetila je, kaže, da su se za vrijeme korone zakomplicirale kliničke slike kod nekih političara poput Josipa Đakića, Veljka Kajtazija o čemu je javnost obaviještena.

- Primjerice, premijer Andrej Plenković je također obolio od korone. Kako je on alergičar, kod takvog pacijenta će i tijek bolesti biti drugačiji i dulji. Srećom, izvukao se bez posljedica, ali je zato pod jačom prismotrom - kaže dr. Štajminger.

Ako joj ne dođu na kontrole, zove ih, ali i promatra putem saborske televizije. Pažljivo prati kako istupaju, kašlju li, gleda im izraze lica, boju kože. Žali što su posljednjih godina ukinuti sistematski pregledi za saborske zastupnike koji su prije pojave simptoma otkrili bolesti. Iako bi ih mogli platiti sami, zastupnici to ne rade.

- Izvadili bi im krv, markere na maligne bolesti, radili ergometriju, spirometriju, ultrazvuk štitnjače, abdomena, srca, karotida, čak bi ih pogledao i reumatolog. Mogu vam reći da su na nekima od tih sistematskih pregleda bili ljudi kojima su otkrivene zaista teške bolesti i ne znam bi li danas bili živi da nije bilo tih sistematskih pregleda.

Jako su u porastu zloćudne bolesti, psihičke bolesti, anksioznosti i bolesti probavnog trakta. Iako je još rano ocijeniti ovaj saziv Sabora, mogu reći da je sve više neurotika što je i posljedica potresa i korona virusa. Puno je ljudi željnih slave i samopromocije. Birači traže rezultate rada zastupnika koje plaćaju, mirne i staložene političare koji mirno obrazlažu svoje stavove.

I oni moraju naći način kako se smiriti od stresa i raditi na sebi, govori odlučno ova liječnica. Nakon kratke stanke naglašava kako bi saborski zastupnici prije stupanja na funkciju trebali biti podvrgnuti psihotestu.

- Zato što bi se kroz screening psihološki test vidjelo s kim biste mogli imati problema i njima bi se moglo pomoći na vrijeme. Imala sam čak ideju kako to napraviti, čak i testove koje bih im dala da ispune, a psiholog bi ih kasnije mogao izanalizirati. Na kraju ništa od toga, svi se na početku oduševe, a onda se prestraše da im se kroz testove može otkriti nešto što ne bi voljeli da se zna - objašnjava dr. Štajminger. Prošli saziv Sabora joj je, kaže, najlošiji u karijeri, a otkrila je i zašto.

- U njemu su sjedili ljudi koji nisu psihički bili dorasli funkciji koju obavljaju. Svi od reda bazi koja ih je birala pričali su jedno, a čim su dobili glasove i kročili kroz vrata Sabora postali su drugi ljudi koji su odjednom počeli graditi vlastiti imidž i profit. Pa je l’ vama normalno da se zastupnika Pernara iznosi iz sabornice? Da pršte uvrede i ružne riječi? Sve se može izraziti na primjeren način. I prije je bilo prepucavanja, sjetite se Vladimira Šeksa i Mate Arlovića. Ali to je bilo intelektualno razmjenjivanje misli, bilo je zanimljivo i iz toga si nešto mogao naučiti. A ovo javnosti šalje poruku da smo neodgojeni, da imamo psihičkih problema, da nismo dorasli zadatku koji nam je povjeren i da tako izgleda naša Hrvatska - govori dr. Štajminger.

Pitamo je kako joj je najstariji pacijent, Joža Manolić, koji je do prije dvije godine sam dolazio do njezine ordinacije.

- Došao bi, kako on kaže, da ga preslušam i dam mu neki antibiotik jer ima problema s dišnim putovima. O svemu zna, vrlo je suvisao. Sad kad je zašao u 101. godinu, njegova kći za njega naručuje lijekove. Pokretan je, ide na kavu, vidim ga da sjedi na Britancu, zamotan u dekicu s maskom na licu i priča o politici s prijateljima. A Miroslav Tuđman je, nažalost, obolio od korone. Stanje se zakompliciralo i još je u bolnici na respiratoru. Očekujem da će mu se stanje popraviti, vidjet ćemo, sve ovisi o njegovu organizmu. U dobrim je rukama - kaže dr. Štajminger. Teško joj je kad čuje da je netko od njezinih pacijenata preminuo. No njezin je stav da ne odlazi na pogrebe pacijenata. I nije ga prekršila u svojoj karijeri.

'Ne idem na sprovode'

- Svaki rastanak mi je težak i ostavlja prazninu u srcu.

Moj je posao da im pomažem dok su živi, a ne da ih ispraćam na Mirogoju. To ne bih mogla podnijeti. Iznimno sam cijenila predsjednike Sabora Žarka Domljana, akademika Vlatka Pavletića, Luku Bebića, Josipa Leku, Vladimira Šeksa. To su bili vrlo kvalitetni predsjednici Sabora i u tim vremenima Sabor je drugačije izgledao i funkcionirao - priznala nam je. Da se opet rodi, kaže, u svom životu baš ništa ne bi promijenila.

- Jako volim svoj posao, svoju kći i, kad bih se opet rodila, bila bih opet liječnica i radila svoj posao svim svojim srcem i ljubavlju kako ga radim i sada - zaključila je.