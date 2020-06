Manolić: Neću produžiti vozačku jer ako se nešto desi reći će tko je starkelji dao da vozi auto!

Josip Manolić prognozira pobjedu SDP-a na skorašnjim izborima, te ističe kako bi Franjo Tuđman bio duboko nesretan s današnjim HDZ-om. Opleo je i po Škori, ali i korona virusu...

<p><strong>Josip Manolić</strong> za <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/josip-manolic-prognozira-rezultate-izbora---608880.html" target="_blank">Dnevnik Nove TV</a> prognozirao je rezultate nadolazećih parlamentarnih izbora, pričao je o svom stotom rođendanu kojeg radi korone još nije proslavio, Škori, Tuđmanu, Španjolskoj gripi, vozačkoj dozvoli...</p><p>Izdvojili smo najzanimljivije izjave.</p><h2>Tko će dobiti izbore?</h2><p>SDP!, kaže Manolić.</p><p>"Sve je drugo u rasulu. SDP je sada u prednosti jer je <strong>Zoran Milanović</strong> pobijedio. On nije pobijedio kao pojedinac, nego kao SDP-ovac sa saveznicima."</p><h2>O Škori</h2><p>"Škoro je uzeo jedan dobar imidž, to je pokret naroda. To je dobar imidž, ali Škoro nema osobnog potencijala da povede taj pokret. On je, prije svega, prihvaćen kao pjevač. I ja kao političar sam ga prihvatio kao pjevača."</p><h2>O Tuđmanu</h2><p>Manolić smatra da bi <strong>dr. Franjo Tuđman</strong> bio "duboko nesretan" s današnjim HDZ-om. </p><p>- On nije trpio takve frakcije i pojedinačna mišljenja. On je bio bog i batina. 'Dok sam ja tu, nema drugih bogova uz mene'. On neke ljude nije mogao prihvatiti kroz čitavu svoju 10-godišnju vladavinu, primjerice Šeksa - govori.</p><p>Otkrio je i da je razlog njegova razilaska s Tuđmanom bio je "oružani sukob s Hercegovinom, s Bosnom", ali i sukob s nekim ljudima koji su bili u Vladi, "a koji su vukli kriminalne poteze". </p><p>- On je rekao: 'Ako ti tjeraš ovoga za kojeg sam ukazao, to znači da ću ja tebe prije smijeniti. Primjerice, Hebranga je branio kao žrtvu ljevice - kazao je Manolić.</p><h2>O svojoj ulozi u progonu kardinala Stepinca</h2><p>"U progonu nikakva. U izvršenju da! Za to su druge službe imale zadatak, da obrađuju Stepinca godinama". </p><p>Nakon ‘45., kaže, nisu se dogodili zločini nego pravda. “Vi to zovete zločini, ja to zovem izvršenjem pravde”, rekao je uz ipak kratko priznanje: “Dobro, moglo se desiti da je i neki nevin čovjek stradao u tim čistkama, žao mi je svakog nevinog”.</p><h2>O korona virusu</h2><p>Zbog korone Manolić nije proslavio stoti rođendan.</p><p>- Mi smo ga uslijed mjera odgodili za vrijeme kad ćemo moći normalno funkcionirati bez maski. Proslavit ću ga onako kako treba za 100. rođendan, već sam pozvao oko 100 ljudi - kaže Manolić.</p><p>Osvrnuo se na današnju pandemiju i objasnio da mu to nije prva u životu. </p><p>- Prva mi je bila Španjolska gripa, tamo 1919. – 1920., ali ovo je daleko opasnije. Onda sam bio beba, ne znam jesam li je preživio ili je ni nisam dobio - kaže.</p><h2>Zašto neće produljiti vozačku?</h2><p>"U lipnju mi istječe vozačka dozvola i ne želim ju produžiti jer će zbog svakog incidenta koji bi ja na cesti doživio javnost biti protiv mene. Reći će kakva je to korumpirana komisija koja je starkelji dopustila da vozi auto."</p>