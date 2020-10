Maras o lokalnim izborima: SDP će imati kandidata za Zagreb

<p>Predsjednik zagrebačkog SDP-a Gordan Maras najavio je u srijedu da će na lokalnim izborima u svibnju 2021. SDP imati svoga kandidata za gradonačelnika Zagreba.</p><p>- SDP je najjača stranka na ljevici u Zagrebu i normalno je da će imati svog kandidata - istaknuo je Maras na konferenciji za novinare na Iblerovom trgu na kojoj je predstavio troje novih gradskih zastupnika SDP-a, Branka Kolarića, Laru Kvesić i Darka Liovića. </p><p>Od SDP-a se očekuje da ima kandidata za premijera, pa bi analogno tome trebao imati i kandidata za gradonačelnika Zagreba, pojasnio je.</p><p>Tijela zagrebačke gradske organizacije odlučit će tko će biti SDP-ov kandidat za zagrebačkog gradonačelnika, a novinari mogu pretpostaviti tko bi to mogao biti, rekao je Maras dodavši kako će SDP-ov kandidat sigurno do Nove godine krenuti u aktivnu kampanju. </p><p>Predstavljajući troje novih gradskih zastupnika SDP-a, koji su u Gradskoj skupštini zamjene za saborske zastupnike Rajka Ostojića, Zvanu Brumnića i Vesnu Nađ, poručio je da SDP ima ljude za poslove koje će trebati raditi u Gradu.</p><p>- SDP će 2021. ići na izbore u Zagrebu kao tim, široki krug ljudi koji mogu odraditi posao koji građanima treba - kazao je Maras. </p><p>Na pitanje da prokomentira zatvaranje Jabuke, Maras je ustvrdio kako je nevjerojatno da se takva gradska institucija zatvara dodavši kako je Milan Bandić uništio i Saloon i Kulušić, a "špranca je uvijek ista".</p><p>Najavio je da će u sljedećem mandatu, ako SDP dobije povjerenje građana, vratiti Jabuku, Kulušić i Saloon, jer su to zagrebački brendovi.</p>