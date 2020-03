Maras: Sramota, škole nemaju osnovne higijenske potrepštine

Mnogobrojni roditelji nam se javljaju zbog nedostatka osnovnih higijenskih preduvjeta u zagrebačkim osnovnim i srednjim školama te vrtićima. U ovom trenutku 150.000 naše djece u vrtićima i školama nema osnovne higijenske preduvjete da bi obavljali obrazovanje, poručio je u ponedjeljak predsjednik zagrebačkog SDP-a i saborski zastupnik Gordan Maras.

Naglasio je kako u zagrebačkim vrtićima i školama nema sapuna, papirnatih ubrusa, a ni tople vode, što je problem već dugi niz godina, ali sada posebno zabrinjava u jeku epidemije koronavirusa u svijetu.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Kao roditelji smo zabrinuti u ovom trenutku i zbog epidemije koja vlada u svijetu. Ako se ulaže u suzbijanje širenja koronavirusa, mi moramo osigurati takve uvjete i u zagrebačkim vrtićima, školama. Previše je zagrebačkih škola i vrtića koje nemaju ni tople vode, ali to ne možemo riješiti odmah nego sustavno i planski na razini Grada. A ono što možemo riješiti odmah je da našu djecu svako jutro kada dođu u školu dočekaju adekvatno očišćeni prostori i najosnovnije higijenske potrepštine, što u Gradu Zagrebu nema. Roditelji svaki dan sa svojom djecom nadomješćuju higijenski materijal, a mogu to i osobno reći. To sam radio dok sam vodio djecu u vrtić, a to radim i sada kada ih vodim u školu - rekao je istaknuvši da se takvo stanje, obzirom da građani Zagreba plaćaju najviši prirez u državi, više ne može tolerirati.

- U ovom trenutku Grad Zagreb godišnje po djetetu izdvaja svega 300 kuna za cjelokupnu higijenu u školi, i za čišćenje i za materijal, sapun, papirnate ubruse... to je nedostatno i roditelji zbog toga moraju ulagati u samu higijenu u školama - dodao je Maras.

Stoga od zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića i pročelnika za obrazovanje Ivice Lovrića SDP traži da ovaj tren povećaju taj iznos za duplo.

- Taj iznos je proteklih godina smanjen, ne znamo iz kojih razloga. Povećanje za duplo bi iznosilo dodatnih 40 milijuna kuna, ali taj iznos ne bi trebao zabrinjavati Grad Zagreb. Samo da naplatimo prostor koje Grad poklanja za razno razne manifestacije, mogli bi osigurati ta sredstva. Tražimo od gradonačelnika Bandića i pročelnika da konačno počnu raditi posao za koji ih plaćamo, barem još ovo kratko vrijeme dok će biti na tim pozicijama. Umjesto svojim prijateljima, pajdašima, vozačima, onima sa kojima radite planove kako uzeti novac građanima, uložite to u higijenu naše djece - poručio je.

Tanja Đaković, tajnica zagrebačkog SDP-a i bivša ravnateljica osnovne škole, navela je kako je u Zagrebu 110 osnovnih, 67 srednjih škola te 60 vrtića čiji osnivač je Grad Zagreb.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Preporuka ovih dana, čuli smo, je pranje ruku sapunom i toplom vodom. Nažalost, naši najmlađi sugrađani u odgojno-obrazovnim ustanovama ne mogu to provoditi. Neke škole nemaju ni blagovaonski prostor, a djeca samoinicijativno odlaze u wc, ispiru ruke hladnom vodom bez sapuna, a nemaju vrlo često gdje ni obrisati mokre ruke - rekla je istaknuvši kako škola od 300 učenika dobiva oko 11.000 kuna mjesečno te da se to ne može rasporediti za sve ono što školi treba.

Naglasila je i kako roditelji nezadovoljstvo adresiraju u krivom smjeru, prema ravnateljima i učiteljima.

- Međutim, oni nisu krivi za ovakvo stanje. Prvenstveni krivac je Grad Zagreb, koji ima obavezu brinuti o standardu u školama i vrtićima. Ravnateljima i učiteljima treba odati priznanje za sve ono što postižu s obzirom na to u kakvim uvjetima rade - poručila je.

Pozvala je članove školskih odbora, u kojima sjede po tri člana imenovana od strane Grada, da ovih dana iniciraju sjednice kako bi razmotrili kakvo je stanje sa higijenskim potrepštinama i da izvrše pritisak na Grad da se izdvoji više sredstava.

- Članovi školskih odbora po sjednici dobivaju 700 kuna naknade i oni imaju određenu funkciju tamo, oni upravljaju školom i apeliram na njih da se pobrinu da se ova situacija što prije riješi - rekla je naglasivši kako nitko ne može reći da novaca za to nema.

- Vidjeli smo prekomjerno trošenje na određene projekte, da se grade spomenici, daje se za to nekoliko desetaka milijuna kuna. Spomenik Domovini trebala bi biti svaka uređena škola, svako sretno i zadovoljno dijete. Spomenik Domovini nije mramor nego dijete i u tom smislu se treba ponašati i uprava Grada, ali i država - istaknula je.

Podsjetila je ministricu obrazovanja Blaženku Divjak, koja poručuje osnivačima da preusmjere novac u škole, da ona zajedno s tim osnivačima čini vladajuću većinu.

- Bilo bi zaista korektno da ministrica u okviru te vladajuće većine sjedne s tim osnivačima i dogovori kako će se riješiti ova situacija, a ne da ih preko medija proziva. Ministrica tabletizaciju škola proglašava reformom, a sav kaos se prelama preko leđa učitelja i učenika - rekla je.

Na pitanje u koliko škola i vrtića te koje su to točno u Zagrebu nedostaju osnovni higijenski preduvjeti, Maras je istaknuo kako se to mijenja iz dana u dan.

- Obzirom na preko 300 objekata u Zagrebu, nemoguće je točno reći jer se ta situacija mijenja iz dana u dan. Jedan dan nema, drugi dan ima. Ja mogu reći kao roditelj iz svog iskustva da sam siguran da u svakom od tih objekata barem jedan dan ili nekoliko dana u godini nema. U svim školama u Zagrebu muku muče sa higijenskim potrepštinama. Nevjerojatno je da ja govorim u 2020., kada Grad Zagreb ima proračun od 10 milijardi kuna i koji je metropola Hrvatske, da se ta sredstva moraju osigurati. Naravno, to treba z cijeloj Hrvatskoj, problem je u svim školama, a Grad još s isplatama i kasni otprilike mjesec dana - rekao je.

Naglasio je kako je takva situacija sramotna.

- Nije li smiješno da mi roditelji moramo slati sapun u škole? O čemu pričamo, kakvi tableti? A dijete mi svake zime ima crvene ruke jer nema tople vode - istaknuo je.

Zahvalio je svim djelatnicima odgojno-obrazovnih ustanova što rade s djecom uz nedovoljnu potporu Grada Zagreba.