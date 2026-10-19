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kritizirao saveznike

Marco Rubio odbacio tvrdnje Kijeva: 'SAD nije prestao dijeliti obavještajne podatke...'

Piše HINA,
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Marco Rubio odbacio tvrdnje Kijeva: 'SAD nije prestao dijeliti obavještajne podatke...'
Foto: Kylie Cooper
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Američki državni tajnik Marco Rubio osudio je navode ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog o navodnoj obustavi razmjene obavještajnih podataka, naglašavajući kako Washington i dalje pruža podršku Kijevu.

Američki državni tajnik Marco Rubio u ponedjeljak je odbacio tvrdnje da je Washington prestao Kijevu davati obavještajne podatke o ruskim napadima.  Nema „nikakve stanke” u razmjeni obavještajnih podataka, rekao je američki šef diplomacije novinarima u Uzbekistanu.   Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je kritizirao saveznike jer nisu osigurali pravodobna upozorenja na ruske napade balističkim projektilima tijekom noći.

Iako je Rubio rekao da ne može komentirati najnovije napade, odbacio je tvrdnju Zelenskoga da su rana upozorenja o lansiranju ruskih projektila obustavljena od prošlog tjedna, piše dpa. 

„Ne znam odakle mu te stvari niti zašto to govori medijima”, rekao je Rubio. 

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„Ono na što bi on trebao biti usmjeren, i na što se mi želimo usmjeriti, jest privođenje ovog rata kraju.”

Zelenskij je u nedjelju rekao da je SAD ponovno počeo dijeliti obavještajne podatke s Kijevom, nakon prošlotjednih napetosti između njega i Donalda Trumpa zbog odluke američkog predsjednika da obustavi carine Rusiji zbog postignutog sporazuma o dizelu.

Petnaest dana prije izbora na sredini mandata na kojima bi Trumpovi republikanci mogli izgubiti većinu u oba doma Kongresa, američki predsjednik suočen je sa za njega politički štetnim rastom cijene dizela za kojeg djelomično optužuje i Ukrajinu. 

Trump je stoga objavio energetsko primirje između Rusije i Ukrajine te postigao dogovor o dizelu s Moskvom. Analitičari ističu da je cijena dizela više narasla zbog posljedica rata Izraela i SAD-a s Iranom, a Kremlj, sada s novim prihodima od prodaje tog energenta, pritom pomaže Teheranu u tom sukobu. 

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Zelenski upozorava da se Rusija ne drži primirja koje je objavio Trump. U ponedjeljak je objavio da je Rusija gađala energetske objekte i drugu infrastrukturu u nekoliko regija, ostavivši najmanje 550 tisuća kućanstava bez električne energije.

„Još jedan ruski napad balističkim projektilima u nekoliko valova tijekom noći i ponovno nije bilo ranog upozorenja naših partnera”, napisao je i upozorio da se isporuke projektila za ukrajinsku protuzračnu obranu „blokiraju”.

Ukrajinski predsjednik naveo je da je Moskva lansirala 16 balističkih projektila na Kijev i okolno područje. Ostale regije navodno su napadnute s više od 200 dronova, piše dpa.

Dužnosnici navode da je u Kijevu poginula 21-godišnjakinja, a ozlijeđeno je osam osoba.

Najmanje dvije osobe poginule su u ruskom raketnom napadu na jugoistočni ukrajinski industrijski grad Krivij Rih, rodno mjesto Zelenskija. Ministarstvo obrane u Moskvi potvrdilo je napade na Kijev i okolna područja. 

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