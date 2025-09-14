Marco Rubio stigao u Gazu: Izrael pojačao bombardiranje

Izraelske snage uništile su barem 30 stambenih zgrada u gradu Gazi te prisilile tisuće ljudi na bijeg iz svojih domova, rekli su palestinski dužnosnici, dok je u tijeku posjet američkog državnog tajnika Marca Rubija koji je stigao u nedjelju kako bi u Izraelu razgovarao o budućnosti sukoba.

Izrael je rekao da planira zauzeti grad, gdje se sklonilo oko milijun Palestinaca, kao dio proglašenog cilja eliminacije militantne skupine Hamas, uz pojačane napade na ono što Izrael naziva posljednjim utočištem Hamasa.

Foto: Nathan Howard

Političko vodstvo skupine, koje je bilo uključeno u pregovore o mogućem primirju i puštanju talaca, ciljano je u izraelskom zračnom napadu na Dohu u utorak, uz osude sa svih strana.

Katar će biti domaćin arapsko-islamskog samita u ponedjeljak na kojem će biti govora o sljedećim potezima. Rubio je rekao da Washington želi razgovarati o tome kako osloboditi preostalih 48 talaca koji se nalaze u Gazi te ponovno sagraditi obalni pojas. Vjeruje se da je od 48 talaca živo tek 20.

"Ono što se dogodilo, dogodilo se", rekao je. "Sastat ćemo se s izraelskim vodstvom. Razgovarat ćemo o tome što budućnost nosi", rekao je Rubio prije nego što se zaputio u Izrael gdje će boraviti do utorka.

Kad je stigao u Jeruzalem, Rubio je posjetio židovski molitveni zid. Očekuje se da će se naći s premijerom Benjaminom Netanyahuom.

Posjet zidu znači "američku potvrdu Jeruzalema kao izraelskog vječnog glavnog grada", prema priopćenju State Departmenta.

Krajem 2017. godine, tijekom svoga prvog predsjedničkog mandata, Donald Trump priznao je Jeruzalem kao glavni grad Izraela te je preselio američko veleposlanstvo onamo iz Tel Aviva.