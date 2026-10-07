Marco Rubio u Ateni: 'Europa se mora probuditi iz dugog sna...'

Američki državni tajnik Marco Rubio pozvao je na jaču suradnju zapadnih zemalja suočenih s novim geopolitičkim izazovima tijekom govora održanog u srijedu u Ateni. Govoreći pred Akropolom, simbolom drevne demokracije, Rubio se osvrnuo na povijest antičke Grčke kao kolijevke vrijednosti i načela koja su oblikovala Zapad.

"Upravo smo ovdje, u Ateni, prvi put svjedočili punom izrazu svih onih ključnih obilježja koja su kasnije definirala Zapad", rekao je.

Istaknuo je da bi se Zapad trebao ugledati na stare Grke kako bi ponovno otkrio vrline, hrabrost i snagu potrebne za suočavanje s izazovima današnjice.

"Vjerujemo da se Europa može probuditi iz svog dugog sna i ponovno rasplamsati vatru koja je ovdje gorjela prije tisućljeća", rekao je.

Promatrači ovaj posjet vide kao priliku da Rubio ojača svoj politički profil uoči moguće buduće kandidature za predsjednika.

Američki državni tajnik slovi kao potencijalni kandidat za republikansku predsjedničku nominaciju 2028. godine.