María Corina Machado dobitnica je Nobelove nagrade za mir u 2025. godini, "za njezin neumorni rad na promicanju demokratskih prava naroda Venezuele i za njezinu borbu za postizanje pravednog i mirnog prijelaza iz diktature u demokraciju".

Kao čelnica demokratskog pokreta u Venezueli, María Corina Machado jedan je od najsnažnijih primjera građanske hrabrosti u Latinskoj Americi u novije vrijeme. Machado je bila ključna, ujedinjujuća figura u političkoj oporbi koja je nekoć bila duboko podijeljena, oporbi koja je pronašla zajedničku osnovu u zahtjevu za slobodnim izborima i predstavničkom vlašću, navode na službenim stranicama.

POGLEDAJTE VIDEO:

Venezuela je od relativno demokratske i prosperitetne zemlje postala brutalna autoritarna država koja danas prolazi kroz humanitarnu i gospodarsku krizu. Većina stanovništva živi u dubokom siromaštvu, dok se nekolicina na vrhu obogaćuje. Nasilni državni aparat usmjeren je protiv vlastitih građana. Gotovo 8 milijuna ljudi napustilo je zemlju. Oporba je sustavno gušena namještanjem izbora, pravnim progonima i zatvaranjima.

- Autoritarni režim u Venezueli iznimno otežava politički rad. Kao osnivačica organizacije Súmate, posvećene razvoju demokracije, Machado se zalagala za slobodne i poštene izbore još prije više od 20 godina. Kako je sama rekla: „Izabrali smo glasačke listiće umjesto metaka.“ Kroz svoj politički angažman i rad u organizacijama nakon toga, Machado je neprestano govorila u prilog neovisnosti pravosuđa, ljudskim pravima i predstavničkoj vlasti. Godinama je radila za slobodu venezuelskog naroda.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:57 María Corina Machado dobitnica je Nobela za mir! | Video: 24sata/Reuters

Uoči izbora 2024. godine, Machado je bila predsjednička kandidatkinja oporbe, no režim joj je blokirao kandidaturu. Tada je podržala predstavnika druge stranke, Edmunda Gonzáleza Urrutiju, na izborima. Stotine tisuća volontera mobiliziralo se iznad političkih podjela. Obučeni su kao izborni promatrači kako bi osigurali transparentne i poštene izbore. Unatoč riziku od uznemiravanja, uhićenja i mučenja, građani su diljem zemlje bdjeli nad biračkim mjestima. Pobrinuli su se da se konačni rezultati dokumentiraju prije nego što režim može uništiti listiće i lagati o ishodu.

- Napori ujedinjene oporbe, i prije i tijekom izbora, bili su inovativni i hrabri, miroljubivi i demokratski. Oporba je dobila međunarodnu podršku kada su njezini čelnici objavili rezultate glasanja prikupljene iz izbornih jedinica, pokazujući da je oporba jasno pobijedila. No režim je odbio prihvatiti izborni rezultat i zadržao vlast.

Demokracija je preduvjet trajnog mira. No živimo u svijetu u kojem je demokracija u povlačenju, gdje sve više autoritarnih režima dovodi u pitanje norme i pribjegava nasilju. Čvrsto držanje venezuelskog režima na vlasti i njegovo gušenje stanovništva nisu jedinstveni slučaj. Iste trendove vidimo diljem svijeta: vladavinu prava zloupotrebljavaju oni na vlasti, slobodni mediji se ušutkavaju, kritičari zatvaraju, a društva se guraju prema autoritarizmu i militarizaciji. Godine 2024. održano je više izbora nego ikad prije, ali ih je sve manje doista slobodno i pošteno - navode.

Kroz svoju dugu povijest, Norveški Nobelov odbor odavao je počast hrabrim ženama i muškarcima koji su se suprotstavili represiji, koji su nosili nadu slobode u zatvorskim ćelijama, na ulicama i trgovima, te koji su svojim djelima pokazali da miroljubiv otpor može promijeniti svijet. Tijekom protekle godine Machado je bila prisiljena živjeti u skrivanju. Unatoč ozbiljnim prijetnjama po vlastiti život, ostala je u zemlji, izbor koji je nadahnuo milijune ljudi, dodaju.

- Kada autoritarci preuzmu vlast, ključno je prepoznati hrabre branitelje slobode koji ustaju i pružaju otpor. Demokracija ovisi o ljudima koji odbijaju šutjeti, koji se usuđuju istupiti unatoč velikom riziku i koji nas podsjećaju da se sloboda nikada ne smije uzimati zdravo za gotovo, već se uvijek mora braniti, riječima, hrabrošću i odlučnošću.

Foto: Leonardo Fernandez Viloria

María Corina Machado ispunjava sva tri kriterija navedena u oporuci Alfreda Nobela za odabir dobitnika Nobelove nagrade za mir. Ujedinila je opoziciju u svojoj zemlji. Nikada nije posustala u otporu militarizaciji venezuelskog društva. Ostala je čvrsta u podršci mirnom prijelazu na demokraciju, navode iz Norveškog Nobelovog odbora.

- María Corina Machado pokazala je da su demokratski alati istodobno i alati mira. Ona utjelovljuje nadu u drugačiju budućnost — budućnost u kojoj su temeljna prava građana zaštićena, a njihov glas se čuje. U toj će budućnosti ljudi napokon moći slobodno živjeti u miru - zaključuju.

Ništa od Nobela za Trumpa

Norveški Nobelov odbor još je u ponedjeljak donio odluku o tome tko će biti proglašen ovogodišnjim dobitnikom.

Trump je ranije otvoreno govorio kako je uvjeren da bi njemu trebala biti dodijeljena nagrada za mir. Jednom od njegovih predsjedničkih prethodnika Baracku Obami dodijeljena je 2009. za "izvanredne napore u jačanju međunarodne diplomacije i suradnje među narodima". Međutim, stručnjaci smatraju da Trumpove političke odluke i retorika nisu u skladu s idealima koje je Alfred Nobel postavio u svojoj oporuci.

Foto: Tom Little

- Ove godine to neće biti Trump, ali možda iduće, kada se slegne prašina oko njegovih inicijativa, uključujući krizu u Gazi - izjavio je švedski profesor međunarodnih odnosa Peter Wallensteen. Slično mišljenje dijeli i Nina Graeger iz Istraživačkog instituta za mir u Oslu, koja smatra da su Trumpove politike u suprotnosti s načelima međunarodne suradnje i razoružanja.

- Vidjeli smo niz poteza koji idu protiv duha Nobelove nagrade, od povlačenja iz međunarodnih sporazuma i pokretanja trgovinskih ratova do prijetnji silom i napada na akademske slobode - rekla je Graeger.

Predsjednik Nobelova odbora Jorgen Watne Frydnes naglasio je da se prilikom dodjele nagrade razmatra "cjelokupni doprinos osobe ili organizacije, ali ponajprije ono što su zaista postigli za mir".

Popis kandidata i organizacije je tajan, no prema informacijama, "u igri" je bilo ukupno 338 prijedloga.