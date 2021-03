Ne znam di su mene našli ali sjećam se toga dana. Nekako me uvijek dopadne pitanje o cijenama voća i povrća i to me kako vidimo se prati od studentskih dana, šali se ministar financija Zdravko Marić kojeg je oraspoložila jutarnja snimka HRT-a stara preko dvadeset godina.

Tada je bio student ekonomije.

Živio je sa starijom sestrom s kojim je išao i na plac, a toga dana je spremala tjesteninu u umaku od gljiva i piletine.

Pojasnio je zašto je sestra financirala 'Dolac-šoping'

- Ona je već tada bila velika direktorica, a ja samo student pa je uglavnom ona plaćala takve stvari. Nikada nismo luksuzno živjeli već u skladu s mogućnostima kakve su bile u to vrijeme. I sam sam uvijek nešto radio da bi mogao isfinancirati studentske dane. Dobivao sam nešto novaca kao demonstrator na fakultetu, bio sam angažiran i u rekreativnoj košarkaškoj ligi i tako uvijek sam nešto zaradio. Bilo je to dovoljno da si mogu priuštiti što mi treba za život - kaže nam ministar Marić koji državne financije vodi i nadzire zadnjih šest godina.

Kao student predvidio je svoju budućnost iako je to bila puka slučajnost jer je samo htio razljutiti stariju sestru.

'Halo, dobili ste stan budućeg ministra financija'

- Jednom zgodom sam na telefonskoj sekretarici snimio poruku “Halo, dobili ste stan budućeg ministra financija”. Tada zaista nisam uopće ni znao što to znači, to je bilo samo da malo naljutim sestru, tadašnju cimericu - ispričao nam je ovu anegdotu kada je tek zasjeo na čelo Ministarstva financija. Da nije ekonomist, bio bi u svijetu građevine.

- Upao sam i na građevinu, no zbog brojki ekonomija je u zadnji tren prevagnula. Studiranje mi nije teško palo jer svi iz Slavonskog Broda smo se razasuli po fakultetima, uglavnom u Zagrebu, pa smo i dalje bili ekipa, ali sad samo u drugom gradu. Tijekom studija sam zarađivao džeparac. Naši izlasci su se uglavnom sastojali od toga da se okupimo u nečijem stanu, a najbolje je bilo kad bismo svi za vikend otišli u Brod jer je tamo runda bila puno jeftinija. Guštali bismo tako jednom mjesečno - pojasnio nam je Marić kako je oduvijek bio oprezan s potrošnjom zarađenih novaca.

Na fakultetu se i zaljubio u današnju suprugu iako se znaju od srednje škole.

- Bili smo dugo prijatelji, a u Zagrebu je prijateljstvo poprimilo novu dimenziju – pomalo sramežljivo govori o supruzi ne želeći s javnošću dijeliti ono posebno što imaju.