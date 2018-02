Marić o Ramljakovom potezu: 'Mišljenje ću zadržati za sebe'

Ministar financija Zdravko Marić nije htio u utorak komentirati angažman tvrtke u kojoj je izvanredni povjerenik Ante Ramljak radio prije dolaska u Agrokor kao savjetnika u procesu izvanredne uprave, kazavši da cijeli proces ulazi u završnu fazu te se nada da će okolnosti biti pozitivne.

Na novinarski upit koliko bi Vladu i premijera Andreja Plenkovića trebala zabrinuti cijela situacija oko plaćanja savjetnika u Agrokoru, Marić je rekao da nema ništa puno dodati od onoga što je Vlada jučer izvijestila u priopćenju.

"Nemam ništa puno dodati od onoga što je jučer u priopćenju Vlada rekla. I sami vidite da mi u Vladi ne raspolažemo s dovoljno informacija da bi mogli donijeti nekakav ukupni sud. Van onoga što je u priopćenju jučer rečeno ne bih ništa komentirao", rekao je Marić odgovarajući na pitanja novinara nakon predstavljanja istraživanja Poslovna očekivanja 2018. u organizaciji Privrednog vjesnika i HGK.

Vladi je u ponedjeljak izvanredni povjerenik za Agrokor Ante Ramljak dostavio dokumentaciju vezanu uz angažiranje savjetnika u Agrokoru, a iz Vlade su najavili da će nakon detaljne analize dokumenata Vlada odlučiti o daljnjim koracima.

Premijer Andrej Plenković prošlog je tjedna zatražio od izvanrednog povjerenika Agrokora Ante Ramljaka detaljne analize troškova vezane uz podizvođače koje je angažirao savjetnik za restrukturiranje američki AlixPartners, podsjeća se u priopćenju.

"Dokumenti koji su dostavljeni detaljno će se analizirati te će nakon toga Vlada odlučiti o daljnjim koracima", najavili su iz Vlade u jučerašnjem priopćenju.

Premijer Plenković zatražio je dokumentaciju vezanu uz angažiranje savjetnika u Agrokoru nakon što je u medijima objavljeno kako je, između ostalih, bivša tvrtka izvanrednog povjerenika za Agrokor Ante Ramljaka Texo Management sklopila ugovor s tvrtkom AlixPartners za savjetovanje o restrukturiranju Agrokora na temelju kojeg svakoga tjedna naplaćuje za poslove savjetovanja gotovo 250.000 kuna i to potkrepljuju fakturama.

Marić je na upit kako s moralne strane gleda na to što je Ramljak angažirao svoju bivšu tvrtku rekao kako bi se suzdržao od komentara te da raspolaže s ograničenim informacijama. "Imam neko mišljenje svoje o tome, ali dozvolite da ga zadržim za sebe", kazao je.

Na novinarsko pitanje je li to prevelik teret za Vladu, odgovorio je: "Ne bih rekao da je prevelik teret".

"Vlada je krenula u jednom dobrom smjeru, a pozitivne efekte, prije svega porezne reforme, prepoznali su i gospodarstvenici i analitičari što se moglo čuti danas na skupu. No, ukazali su i da je nužno i neminovno nastaviti tim smjerom. Čak su otvoreno rekli i u kojim područjima, a posebno se apostrofirao segment javne administracije", rekao je Marić, dodajući kako si je Vlada i sama zacrtala da bude još malo dinamičnija i efikasnija u provedbi reformi.

Na pitanje bi li odlazak Ramljaka ugrozio proces nagodbe, Marić je rekao kako mu je teško o tome išta reći jer je to hipotetsko pitanje.

"Teško mi je o tome išta reći. To je poprilično hipotetsko pitanje na koje u pravilu ne možemo odgovarati. Ono što znamo je da ulazimo u tu neku završnu fazu kako je definirano i predviđeno, do sredine travnja, s mogućnošću produljenja od tri mjeseca, ali do tog roka vjerujem i nadam se da će pozitivne okolnosti biti", kazao je.

Na upit novinara smatra li bi li se mogao završiti proces nagodbe bez Ante Ramljaka, Marić je odgovorio: "Ne bih dalje ulazio u nikakve komentare".