Marić o rastu: 'Važno je da mi idemo tim zacrtanim smjerom'

Ministar financija Zdravko Marić rekao je u srijedu kako je EK-ova povišena procjena hrvatskoga gospodarskog rast pozitivna stvar te da nije bitan gospodarski samo rast jednog tromjesečja ili godine, nego u tome treba ustrajati.

POGLEDAJTE VIDEO

Ministar financija Zdravko Marić Ministar financija Zdravko Marić Više na http://bit.ly/2LQlpLP Reporter: Snježana Krnetić Posted by 24sata Politiko on Wednesday, July 10, 2019

- To je pozitivna stvar i za Hrvatsku i za sve one koji žele i vole investirati u Hrvatsku, no mislim da je važno da mi ovim smjerom koji smo si zacrtali, u smislu svega onog što možemo učiniti da pospješimo gospodarski rast u Hrvatskoj, u konačnici i nastavimo, rekao je Marić nakon užega Vladina kabineta.

Naglasio je da nije bitan gospodarski samo rast jednog tromjesečja ili godine, nego da u tome treba ustrajati.

Europska komisija (EK) u srijedu je podigla procjenu rasta hrvatskog gospodarstva u 2019. godini s prijašnjih 2,6 na 3,1 posto.

Marić je istaknuo da je korekcija za Hrvatsku praktički među tri najveće u cijeloj EU, uz Mađarsku i Rumunjsku.

EK-ovu korekciju najvećim dijelom pripisuje međugodišnjeg rastu iz prvog tromjesečja od 3,9 posto.

Istaknuo je da je ključni hrvatski izazov na polju gospodarskog rasta kako podići doprinos rada i produktivnosti, s obzirom da čimbenik kapitala daje dobre rezultate. Tvrdi da na tom polju ima dovoljno prostora za napredak.

Smatra da u industrijskoj proizvodnji i nekim drugim aktivnostima možemo imati bolje rezultate.