Marić pozvao Vujčića da nešto poduzme, ne da smo upozorava

Ministar financija Zdravko Marić slaže se s upozorenjem guvernera HNB-a Borisa Vujčića na opasnost rasta gotovinskih kredita i nekretninskog biznisa, što bi moglo stvoriti novi slučaj švicarac. Ministar je pozvao guvernera i da nešto učini po tom pitanju ako vjeruje da bi to moglo postati problem.

- Slažem se s tim preporukama. Iako kažem, imamo tu na neki način i preporuku regulatora, ali regulator je taj koji ako nešto misli da nešto treba napraviti nije samo stvar upozorenja. Ja isto sa svoje strane mogu reći neka vrstu upozorenja, ali svi skupa trebamo ponukani iskustvom, spomenuo se švicarac, jučer su me pitali i za problematiku blokiranih, to su sve stvari koje trebamo adresirati na pravi način. Ovdje imamo između ostaloga činjenicu koju smo svi već spominjali puno puta, i guverner i bivši ministar Lalovac i ja. Imali smo problematiku evidentno visokog rasta tih takozvanih nenamjenskih kredita. Ja se opet pitam, a to je opći koncept, što znači dug i zaduživanje. Vi se kao građanin možete zaduživati da financirate školovanje djeteta, za kupnju nekretnine, ali i za poslovni pothvat ili tehničku potrošnju. Ali ako govorimo o nenamjenskim kreditima tu je dijapazon očito punu veći – komentirao je Marić.

Navodi da svi moramo podići financijsku pismenost.

- Ne možemo se izvlačiti kada nastane problem da nas je netko nagovorio, ali moramo biti odgovorni kao punoljetni ljudi. Treba snažiti institucije, općenito i institute regulacije, da se, ako se prepozna da određene stvari nisu dobre, puno prije djeluje, nego da se samo puštaju određena upozorenja – zaključio je Marić.

Na pitanje hoćemo li kad vidjeti porez na nekretnine, uzvratio je: "Hoće li ikada sazreti vrijeme ne znam".