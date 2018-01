Marić: Za savjetnika Vlade za Inu dosad je pristiglo 7 ponuda

Ministar financija Zdravko Marić rekao je u srijedu da se s Europskom komisijom (EK) vode intenzivni razgovori oko jamstva za Uljanik te da je na natječaj za savjetnika Vlade za Inu dosad pristiglo 7 ponuda.

Na pitanje kakva će biti sudbina jamstva za Uljanik Marić je u emisiji Hrvatskog radija "A sada Vlada" kazao da je kod samog odobravanja jamstva za Uljanik na sjednici Vlade rečeno da je to uvjetna odluka, za koju tek treba dobiti odobrenje EK.

"To je zaista jedan problem ili izazov koji traje već više od tri desetljeća. I kada zbrojimo sve skupa, koliko se toga ulagalo i plaćalo, i na kraju kada smo svi skupa pomislili da je problem na neki način i riješen, da smo isplatili i zadnju ratu tih subvencija, sada se taj problem ponovno otvara. Kao Vlada smo odgovorni, znamo da ne možemo od toga bježati, prošlost ne možemo promijeniti, moramo biti odgovorni i prema zaposlenicima i održavanju te proizvodnje", rekao je Marić.

Dodao je da ni on osobno, ni svi drugi u Vladi nisu ni sretni ni zadovoljni zbog toga. Istaknuo je da se s Europskom komisijom po tom pitanju vode intenzivni razgovori.

"Ne volim prejudicirati rješenja, do kraja siječnja bi trebali dobiti pravorijek da vidimo je li tim smjerom možemo ići. Teško je u ovome trenutku razmišljati o alternativi", kaže Marić. Naveo je i da resorno ministarstvo, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta odnosno tim potpredsjednice Vlade Martine Dalić čini ogromne napore da bi se problem Uljanika uspješno riješio.

Vlada je u prošli četvrtak ovlastila Ministarstvo financija da izda državno jamstvo u iznosu od 96 milijuna eura u korist Hrvatske poštanske banke i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji ili inozemstvu za zaduženje Uljanik Brodogradilišta radi provedbe sanacije i financijske konsolidacije, koje će postati aktivno tek po odobrenju Europske komisije.

Uljanik Grupa je krajem studenog najavila upućivanje poziva strateškim partnerima na uključivanje u investicijske programe, a vezano uz budući program restrukturiranja Uljanik Brodogradilišta.

Plan restrukturiranja Uljanika i ulazak strateškog partnera teme su i razgovora čelništva Uljanika s resornim Ministarstvom gospodarstva te socijalnim partnerima, a u drugoj polovini studenog u Bruxellesu je i službeno pokrenut postupak sanacije i restrukturiranja Uljanik Brodogradilišta.

Pulski Uljanik sazvao je izvanrednu skupštinu za 16. veljače, na kojoj će predložiti povećanje temeljnog kapitala društva za najviše 302,22 milijuna kuna, bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje.

Kompanija je dosad zaprimila dva pisma namjere potencijalnih strateških partnera za sudjelovanje u procesu restrukturiranja i diversifikacije Uljanik Brodogradilišta, tvrtke Kermas energija iz Zagreba te Palumbo Grupe iz talijanskog Napulja.

Predsjednik Sindikata metalaca Hrvatske (SMH) Vedran Dragičević, pak, u ponedjeljak je nakon sastanka sa članovima Uprave Uljanik grupe i ostalim sindikatima koji djeluju u pulskom brodogradilištu najavio da zbog neisplate plaća za prosinac sindikati u utorak pokreću proces mirenja, a ako plaće ne budu isplaćene do kraja tjedna idućeg utorka krenut će u štrajk.

Zaprimljeno 7 ponuda za pružanje savjetničkih usluga oko Ine

Vezano uz završetak podnošenja ponuda financijskih savjetnika za pružanje savjetničkih usluga Vlade u vezi s mogućom kupnjom dionica Ine i naknadnom prodajom kupljenih dionica strateškom partneru, Marić je naglasio da se cijeli postupak vodi transparentno.

Sredinom prosinca lani Vlada je odredila rok do 15. siječnja iduće godine za podnošenje tih ponuda. Vladin poziv za angažman savjetnika bio je poslan na 18 adresa.

Zdravko Marić je istaknuo je da je poziv poslan na 20-ak adresa i to najeminentnijim kućama u tom području te da interes postoji kod svih, ali i da se neki nisu javili zbog, kako je naveo, mogućeg konflikta interesa, jer su možda u prošlosti bili savjetnici Mola.

"Zaprimili smo sedam ponuda, bilo je i nekoliko dodatnih zahtjeva, jer je ostavljena i mogućnost da se još prolongira taj rok, možemo reći da će biti do 10-ak ponuda, i to vrlo kvalitetnih ponuda. Treba nam malo vremena da sve to na jedan kvalitetan način iščitamo, jer radi se o kompleksnoj materiji. Postoji i procedura - ministarstva zaštite okoliša i energetike i financija zadužena su da ponude proanaliziraju, nakon toga ćemo Vladi dati sažetak ponuda. Hoće li ići smjer sužavanja kruga potencijalnih savjetnika ili ćemo se odmah odlučiti za jednog, to ostaje za vidjeti", rekao je Marić.

Određeno vrijeme za proučavanje pristiglih ponuda, objasnio je, potrebno je jer se od savjetnika traže tri faze u postupku: faza pripreme, savjetovanje u samoj kupnji dionica i treća faza koji bi bili daljnji razgovori, strateško promišljanje, eventualni partneri Ine i sl.

"To su izrazito teške teme, vodit ćemo brigu o tome i koliko će sve to skupa koštati. Uglavnom to je jedan zahtjevan posao", zaključio je ministar financija.