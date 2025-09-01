Obavijesti

News

Komentari 0
POSADIO U MASLENIK

Marihuana mu neobrana: U kaštelima našli 23 stabiljke, skrivao ih među maslinama!

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Marihuana mu neobrana: U kaštelima našli 23 stabiljke, skrivao ih među maslinama!
Foto: PU splitsko-dalmatinska Ilustracija

Pretragom su u vozilu pronašli manju količinu marihuane, a u domu pronašli su granu osušenih cvjetova ukupne težine 15 grama

Policija je u Kaštel Štafiliću pronašla 23 stabljike marihuane, visine od 80 do 220 centimetara, zasađene među stablima maslina. Istoga dana, policija je privela 54-godišnjeg muškarca iz Kaštel Novog kojeg sumnjiči za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama, kazneno djelo propisano člankom 190., stavkom 2. Kaznenog zakona.

POSADIO IH U ŠUMI Policija kod Splita zatekla muškarca (47) kako zalijeva više od 30 stabiljka marihuane
Policija kod Splita zatekla muškarca (47) kako zalijeva više od 30 stabiljka marihuane

Sljedećeg dana, 29. kolovoza 2025. godine, pretražili su vozila, dom ali i druge prostorije koje koristi osumnjičeni. U vozilu su pronašli manju količinu marihuane, a u domu pronašli su granu osušenih cvjetova ukupne težine 15 grama.

UHITILI SU GA FOTO Slovenac (29) u kamionu skrivao opremu za marihuanu
FOTO Slovenac (29) u kamionu skrivao opremu za marihuanu

Po dovršenom istraživanju protiv 54-godišnjaka je nadležnom državnom odvjetništvu podnesena kaznena prijava.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Mlade i opasne: Ovo su najtraženije bjegunke na svijetu
TRAŽI IH INTERPOL

FOTO Mlade i opasne: Ovo su najtraženije bjegunke na svijetu

Interpolova crvena tjeralica nije međunarodna tjeralica. To je obavijest da pojedince traži država članica koja je podnijela zahtjev. Zemlje članice primjenjuju svoje zakone i odlučuju hoće li uhititi i izručiti osobu s crvene tjeralice ili ne
Roditelji šokirani: 'Maturante iz Zlatara u Španjolsku vozio bus bez kotača!' Javio se i ravnatelj
IZBJEGLI TRAGEDIJU

Roditelji šokirani: 'Maturante iz Zlatara u Španjolsku vozio bus bez kotača!' Javio se i ravnatelj

Na 15 kilometara od Barcelone vozač je primijetio kvar, skinuo jedan kotač, dovezao ih do hotela, a potom odvezao autobus na servis
Detalji užasa kod Benkovca: U nesreći dvoje mrtvih, dijete i još dvoje ljudi imaju teške ozljede
UHITILI VOZAČA

Detalji užasa kod Benkovca: U nesreći dvoje mrtvih, dijete i još dvoje ljudi imaju teške ozljede

Drugo troje putnika iz osobnog automobila su prevezeni na pružanje daljnje liječničke pomoći u OB Zadar

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025