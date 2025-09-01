Marihuana mu neobrana: U kaštelima našli 23 stabiljke, skrivao ih među maslinama!

Policija je u Kaštel Štafiliću pronašla 23 stabljike marihuane, visine od 80 do 220 centimetara, zasađene među stablima maslina. Istoga dana, policija je privela 54-godišnjeg muškarca iz Kaštel Novog kojeg sumnjiči za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama, kazneno djelo propisano člankom 190., stavkom 2. Kaznenog zakona.

Sljedećeg dana, 29. kolovoza 2025. godine, pretražili su vozila, dom ali i druge prostorije koje koristi osumnjičeni. U vozilu su pronašli manju količinu marihuane, a u domu pronašli su granu osušenih cvjetova ukupne težine 15 grama.

Po dovršenom istraživanju protiv 54-godišnjaka je nadležnom državnom odvjetništvu podnesena kaznena prijava.