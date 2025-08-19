Marijan Pavliček: Vukovar će od iduće godine sufinancirati smještaj u domovima za starije!

"Od iduće godine pomoći ćemo vukovarskim umirovljenicima tako što će Grad Vukovar sufinancirati određeni iznos onima koji su smješteni u domovima za starije i nemoćne, ovisno o njihovom imovinskom cenzusu kako bi se njihov boravak tamo mogao osigurati. Žalosno je da si nakon četrdeset godina radnog staža, pojedinci ne mogu priuštiti dom, a izuzetno je važno pomoći našim najranjivijim sugrađanima”, rekao je Pavliček.

Inače, to je jedno od predizbornih obećanja Pavličeka na prošlim lokalnim izborima kada je izabran za gradonačelnika.

Grad Vukovar od 2016. godine umirovljenicima s područja Vukovara, koji imaju 60 i više godina, tijekom ljetnih mjeseci osigurava jednodnevne izlete u Bizovačke toplice. Izleti se organiziraju svakog utorka, a kod izleta Grad Vukovar financira troškove prijevoza u cijelosti te sufinancira cijenu ulaznice. Ove godine jednodnevni izleti u Bizovačke toplice počeli su 1. srpnja, a završit će sljedeći utorak, 26. kolovoza.