Obavijesti

News

Komentari 0
FINANCIJSKA POTPORA

Marijan Pavliček: Vukovar će od iduće godine sufinancirati smještaj u domovima za starije!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Marijan Pavliček: Vukovar će od iduće godine sufinancirati smještaj u domovima za starije!
Nemetin: Obilježavanje Dana sjećanja na zatočenike srpskih koncentracijskih logora i 33. obljetnicu razmjene logoraša | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Grad Vukovar od iduće će godine sufinancirati smještaj u domovima za starije i nemoćne, ovisno o imovinskom cenzusu, najavio je u utorak gradonačelnik Marijan Pavliček, obišavši vukovarske umirovljenike na jednodnevnom izletu u Bizovačke toplice

"Od iduće godine pomoći ćemo vukovarskim umirovljenicima tako što će Grad Vukovar sufinancirati određeni iznos onima koji su smješteni u domovima za starije i nemoćne, ovisno o njihovom imovinskom cenzusu kako bi se njihov boravak tamo mogao osigurati. Žalosno je da si nakon četrdeset godina radnog staža, pojedinci ne mogu priuštiti dom, a izuzetno je važno pomoći našim najranjivijim sugrađanima”, rekao je Pavliček.

Inače, to je jedno od predizbornih obećanja Pavličeka na prošlim lokalnim izborima kada je izabran za gradonačelnika.

ZBOG FAULA U NAPADU VIDEO Istra pogodila stativu pa zabila gol, VAR ga poništio! Pogledajte dvojbenu situaciju
VIDEO Istra pogodila stativu pa zabila gol, VAR ga poništio! Pogledajte dvojbenu situaciju

Grad Vukovar od 2016. godine umirovljenicima s područja Vukovara, koji imaju 60 i više godina, tijekom ljetnih mjeseci osigurava jednodnevne izlete u Bizovačke toplice. Izleti se organiziraju svakog utorka, a kod izleta Grad Vukovar financira troškove prijevoza u cijelosti te sufinancira cijenu ulaznice. Ove godine jednodnevni izleti u Bizovačke toplice počeli su 1. srpnja, a završit će sljedeći utorak, 26. kolovoza. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Izvori tvrde: Putin tražio 'susret u Moskvi' sa Zelenskim
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Izvori tvrde: Putin tražio 'susret u Moskvi' sa Zelenskim

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u ponedjeljak da će Sjedinjene Države pomoći Europi u pružanju sigurnosti Ukrajini u sklopu bilo kakvog sporazuma kojim će se okončati ruski rat s Rusijom
Austrija poslala novčane kazne zbog Thompsonovog koncerta: 'Možemo istraživati van zemlje'
EKSKLUZIVNO

Austrija poslala novčane kazne zbog Thompsonovog koncerta: 'Možemo istraživati van zemlje'

Kako doznajemo, nekolicina ljudi koji žive u Austriji kažnjeni su jer su istražna tijela utvrdila da su prekršili stroge austrijske zakone vezane uz nedozvoljene povike i simbole na Thompsonovu koncertu
Pobuna na Ošljaku, mještani otjerali brodove s turistima: 'Ulaze u kuće i pitaju za zahod'
PROSVJED NA OTOČIĆU

Pobuna na Ošljaku, mještani otjerali brodove s turistima: 'Ulaze u kuće i pitaju za zahod'

Mještani otočića kraj Zadra otjerali su brodove s turistima. Kažu kako im je dosta prekomjernog neorganiziranog turizma i ljudi koji im kradu po vrtovima i zagađuju okoliš

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025